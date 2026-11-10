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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 18:45

Fiscalía paraguaya aclara que supuesta bóveda en lujosa casa de Peña es cuarto de pánico

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Asunción, 10 nov (EFE).- La Fiscalía de Paraguay aclaró este martes que una supuesta bóveda encontrada en la lujosa vivienda de verano del expresidente Santiago Peña, allanada el fin de semana como parte de la investigación por el cierre de Ueno bank, es un cuarto de pánico aparentemente nuevo que está vacío.

Por EFE
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"La bóveda resulta (ser) una sala de pánico, según los términos técnicos que me explicaron, que no tenía nada en el interior", dijo a periodistas la fiscal Silvia González, luego de que las autoridades lograran abrir la habitación ubicada dentro del inmueble de Peña en la ciudad de San Bernardino (centro) que permanecía bajo custodia desde el domingo, cuando fue allanado.

El exmandatario, destituido tras ser hallado culpable de "mal desempeño de funciones" acusado de vínculos con Ueno bank, fue imputado el sábado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio por lo que permanece recluido en el Regimiento de Escolta Presidencial, una unidad militar en Asunción.

La caída en desgracia del banco dejó congelados los recursos de miles de ahorradores y unos 800 millones de dólares de fondos públicos, especialmente de cajas pensionales.

La fiscal informó que Peña colaboró con las autoridades desde su lugar de reclusión y dio información sobre la ubicación de la llave con la que pudieron abrir hoy el cuarto de pánico, un habitación reforzada diseñada que suele usarse para proteger a las personas ante amenazas, como robos, secuestros o intrusiones.

"En este lugar no hemos hallado dinero en efectivo", añadió la fiscal que detalló que "se nota" que la habitación es nueva y que no se estaba utilizando.

La administración de la casa de verano de Peña, avaluada en más de un millón de dólares, según medios paraguayos, quedó a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), y podría ser puesta en alquiler hasta que la Justicia determine su destino, refirió la titular de la institución, Teresa Rojas.

Este martes, la Fiscalía allanó la casa en Asunción del exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, quien ocupó el cargo desde el inicio del Gobierno de Peña, en agosto de 2023, hasta marzo pasado.

Según el Ministerio Público, el objetivo era encontrar documentos que permitan determinar si el exfuncionario transfirió fondos públicos a Ueno durante su gestión como ministro.

Por otra parte, un equipo policial y fiscal abrió una caja fuerte, con unos 14.100 dólares en su interior, que fue hallada durante el allanamiento en la sede central de Ueno bank realizada ayer.

Asimismo, continuaron los registros a Ueno Casa de Bolsa, una empresa relacionada con el banco intervenido, donde los fiscales detectaron que funcionarios de la empresa habrían intentado destruir información de interés para la investigación.

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