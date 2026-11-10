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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 16:00

Florida investiga si el grupo de demócratas socialistas DSA recibió fondos de Cuba y China

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Miami (EE.UU.), 10 nov (EFE).- El fiscal general de Florida, el republicano James Uthmeier, envió este martes una citación al grupo político Socialistas Demócratas de América (DSA, en inglés) para indagar si la organización aceptó dinero de Cuba y China vinculado a sus viajes a esos países.

Por EFE
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"No permitiremos que adversarios extranjeros influyan en Florida por la puerta trasera de la recaudación de fondos de las entidades sin fines de lucro", afirmó Uthmeier en un video en X.

La citación, amparada en la ley de Florida contra las prácticas comerciales engañosas y en las normas estatales sobre recaudación de fondos, exige a DSA los documentos para comprobar si las cumplió.

Según el fiscal, la investigación incluye los viajes de las delegaciones de DSA a Cuba, donde dirigentes nacionales de la organización se reunieron con funcionarios del Gobierno cubano, y otra a China.

También abarca las peticiones de "decenas de miles de dólares" para pagar esos viajes y actividades en las que participaron secciones de DSA en Florida, que no identificó.

DSA envió a Cuba en octubre de 2025 una delegación de cuarenta personas con sus dos copresidentes nacionales, Ashik Siddique y Megan Romer, según la propia organización, que ayuda a sus miembros a pagar estos viajes con un fondo abierto a donaciones.

Entre los miembros más conocidos de la DSA figuran el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y las congresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib.

El DSA, una organización que promueve el socialismo democrático en Estados Unidos, no se ha pronunciado hasta el momento sobre la citación.

Uthmeier no mencionó en su mensaje a la demócrata Angie Nixon, miembro de DSA, que perdió el pasado 3 de noviembre la elección al Senado de EE.UU. por Florida frente a la republicana Ashley Moody, en el cargo que dejó vacante Marco Rubio en 2025, cuando asumió como secretario de Estados de EE.UU..

El fiscal abrió en mayo una investigación similar contra el Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización de derechos civiles, por supuestas prácticas engañosas al recaudar fondos.

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