Francia defiende un reparto equilibrado de los puestos en el BCE en la sucesión de Lagarde

"Hay tres puestos que cubrir y es ese equilibrio el que debe quedar bien establecido", manifestaron fuentes del Elíseo, que confirmaron que el presidente Emmanuel Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, han mantenido conversaciones sobre la cuestión.

La Presidencia francesa señaló que, además de la sustitución de Lagarde, que dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, deberán cubrirse otros dos puestos en el directorio del BCE.

Se trata del cargo de economista jefe, actualmente ocupado por el irlandés Philip Lane, cuyo mandato termina en mayo de 2027, y el de responsable de las operaciones de mercado, que ocupa la alemana Isabel Schnabel, que se incorporará al Fondo Monetario Internacional (FMI) a comienzos de 2027.

Las fuentes subrayaron que las negociaciones deben tener en cuenta no solo a las personas que ocuparán los cargos, sino también las funciones que desempeñarán y los objetivos que debe perseguir el BCE. "Es importante contar con un equilibrio y una visión compartida", insistieron.

Sobre un posible respaldo francés al neerlandés Klaas Knot para presidir el BCE a cambio de obtener el puesto de economista jefe para un candidato francés, el Elíseo evitó confirmar un acuerdo de ese tipo y no precisó qué candidaturas apoyará París.

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La Presidencia francesa considera prioritario que la transición en la cúpula del BCE sea "ordenada y rápida" y garantice la estabilidad de la institución, mantuvieron las fuentes.

La sucesión de Lagarde se disputa entre dos candidatos: el neerlandés Knot y el español Pablo Hernández de Cos.

El Elíseo recodó que el procedimiento formal para cubrir la presidencia del BCE ya comenzó con la apertura del plazo de presentación de candidaturas a finales de la semana pasada.

El proceso contempla una recomendación del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), una consulta al Parlamento Europeo y una decisión final del Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Los líderes europeos abordarán también informalmente estas cuestiones al margen del Consejo Europeo dedicado a la inteligencia artificial que se celebrará el viernes próximo en Dublín, aunque el encuentro tendrá como asunto central la competitividad tecnológica y la gobernanza de la IA.