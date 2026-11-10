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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 12:25

Francia no descarta, con el nuevo escenario en EE.UU., una escalada en Oriente Medio

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París, 10 nov (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, admitió este martes que no se puede descartar el riesgo de una nueva escalada bélica en Oriente Medio, tras pulsar la posición de Estados Unidos con el revés sufrido por el presidente, Donald Trump, en las elecciones de medio mandato del pasado día 3.

Por EFE
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"El riesgo de una reanudación de los bombardeos y de una escalada no está completamente descartado", reconoció Barrot al presentar a la prensa las conclusiones de la reunión de los jefes de la diplomacia de los países del G7, en la que participó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El ministro francés señaló que ese riesgo explica que se le haya dedicado tanta atención a esa crisis durante el encuentro de dos días de los ministros de los siete países más ricos, pero insistió en cualquier caso, en su apoyo a los esfuerzos de los países de la región para conseguir la reapertura del estrecho de Ormuz y "una solución política".

Barrot explicó que en paralelo a la reunión del G7, la última de los titulares de Exteriores que se organiza durante la presidencia francesa, se organizó un encuentro de los ministros de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia con los de Arabia Saudí y Catar.

Se trataba, en particular, de aprovechar la propuesta que este último había hecho para hacer una escala en París, a su vuelta de Washington, donde fue recibido por Donald Trump.

El jefe de la diplomacia catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, que es también el primer ministro, fue el primer responsable extranjero que pudo comprobar directamente con el presidente estadounidense posibles variaciones en su posición sobre ese conflicto tras las elecciones de medio mandato.

Tras esa entrevista, Trump afirmó que la guerra con Irán está "prácticamente terminada en el plano militar", una declaración triunfalista como muchas del presidente estadounidense, que se asienta en la idea de que su país está consiguiendo los objetivos con el bloqueo a Irán, que se está agotando económicamente.

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