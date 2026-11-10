ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 14:50

Gobierno español pide a la Agencia de Protección de Datos paralizar la actividad de TikTok

Imagen sin descripción

Madrid, 10 nov (EFE).- La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió este martes a la Agencia de Protección de Datos que "paralice la actividad" de TikTok en España de "manera excepcional", después de que una investigación de la fundación española Maldita.es detectara más de mil vídeos de abuso sexual infantil en la plataforma.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"No depende del Gobierno suspender cautelarmente la actividad de TikTok. Si dependiera de nosotros estaría suspendido desde ayer", dijo Rego, en declaraciones a la prensa, tras reunirse con representantes de la red social, a quienes sugirió suspender la aplicación en España.

Rego explicó que TikTok se ha comprometido a "estudiar y evaluar" la situación pero no ha puesto "soluciones encima de la mesa, ni de carácter técnico, ni de voluntad de compromiso, ni de hacer una auditoría, ni de plantear los mecanismos de verificación".

La ministra aseguró que el Ministerio "va a ir con todo" para aclarar los hechos y "ponerles coto".

La Agencia Española de Protección de Datos es un organismo público independiente en España cuya función principal es velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y proteger el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

El pasado lunes, el Ministerio solicitó a la Fiscalía española que actuara ante la investigación y planteó paralizar los servicios de la plataforma de origen chino en España si fuera oportuno.

Maldita.es, una fundación española sin ánimo de lucro que trabaja para proteger la integridad informativa y por la rendición de cuentas de las plataformas, detectó en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan las 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

En la reunión con representantes de la plataforma, Sira Rego solicitó "revisar y retirar de inmediato" todos los contenidos y perfiles identificados por Maldita.es y poner todo el material a disposición de la Fiscalía, conservando las pruebas, así como presentar un balance verificable de contenidos retirados, cuentas suspendidas y medidas adoptadas.

Además, pidió a TikTok que arregle "con carácter de urgencia" los mecanismos de autorregulación de la plataforma, "que no están funcionando", y que permiten acceder de manera muy directa al material.

"Simplemente poniendo una serie de palabras en el buscador se accede de una manera rápida a contenido de violencia sexual contra la infancia. Hay toda una posibilidad de sostener, mantener y perpetuar un ecosistema de violencia sexual contra niños y niñas", dijo la ministra, que propone una "revisión humana, especializada y urgente" de todas las denuncias.

Rego les pidió también que intervengan en el algoritmo que, a su parecer, está diseñado para "generar un beneficio ingente a empresas multinacionales" que utilizan a los niños poniéndolos en riesgo.

Por ello, la ministra les sugirió que, mientras resuelven las medidas propuestas y garantizan que TikTok es un espacio seguro y que cumple con el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, "suspendan su actividad en España".

Rego reiteró que ningún modelo de negocio puede "estar por encima de los derechos de la infancia y de la adolescencia", y que se trata de hechos "muy graves y preocupantes".

"Si esto mismo estuviera sucediendo en cualquier espacio físico, sería de sentido común que el local, la actividad o el espacio quedara automáticamente, de manera cautelar, clausurado", dijo.

Por su parte, TikTok pidió el pasado lunes a Maldita.es que compartiera su investigación porque "su negativa" les está "impidiendo activamente localizar y eliminar este material".

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más

Te puede interesar