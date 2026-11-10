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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 07:45

Guterres ve "fundamental" acelerar la transición para abandonar los combustibles fósiles

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Redacción Medioambiente, 10 nov (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró este martes "fundamental" acelerar la transición para abandonar los combustibles fósiles a fin de limitar que las temperaturas globales rebasen los 1,5 grados y construir economías más limpias y más seguras.

Por EFE
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En un discurso pronunciado hoy en el marco de la cumbre climática en Antalya (Turquía), Guterres señaló que esos combustibles no solo están impulsando la crisis climática sino que la dependencia de ellos tiene un coste económico y de seguridad "elevado", como ha quedado patente con la crisis de Oriente Medio.

En 130 países, los precios de la gasolina han aumentado alrededor de un 26 %, y los del diésel un 38 %, al tiempo que "las familias, las empresas y los gobiernos están pagando las consecuencias", según observó.

Mientras, nueve compañías petroleras prevén obtener más de 95.000 millones de dólares estadounidenses en tan solo tres meses, lo que equivale a más de 1.000 millones de dólares al día.

En este contexto, Guterres hizo un llamamiento a "reducir la propia dependencia mediante energías limpias, redes eléctricas, almacenamiento, eficiencia energética y electrificación".

"No hay una transición única válida para todos, pues los países presentan distintos niveles de dependencia, diferentes capacidades y distintos puntos de partida" pero todas las vías deben llevar a la misma dirección, remarcó.

También avisó de que "la acción nacional, por sí sola, no será suficiente", ya que en un mercado mundial interconectado, la demanda y la oferta deben gestionarse de manera conjunta.

Al respecto, enumeró como una de las prioridades la utilización de la Hoja de Ruta mundial para elaborar hojas de ruta nacionales concretas y argumentó que los gobiernos "deben determinar dónde se utilizan los combustibles fósiles, qué empleos e ingresos dependen de ellos y qué obstáculos frenan las alternativas".

"Los países importadores deben reducir su exposición y, al mismo tiempo, ampliar el acceso a las energías limpias", mientras que los países productores deben diversificar sus economías y prepararse para los cambios en los ingresos, las industrias y el empleo", indicó.

Para Guterres, es "fundamental adaptar el apoyo internacional a estas hojas de ruta" y añadió que "los países desarrollados, los bancos de desarrollo y otros socios deben coordinar la financiación, la tecnología y el desarrollo de capacidades en torno a esas prioridades".

"Un plan de transición creíble debe ir acompañado de una oferta de apoyo igualmente creíble", remarcó.

Además, destacó que se debe "reforzar la cooperación entre los países importadores y exportadores de combustibles fósiles" puesto que sus decisiones están interconectadas.

"A medida que se acelera la transición, tanto los países productores como los consumidores se enfrentan al riesgo de activos varados y de perturbaciones económicas", afirmó y, por ello, "los contribuyentes no deberían tener que respaldar inversiones que perpetúen la dependencia de los combustibles fósiles".

"Ahora, aquí, en la COP31, debemos pasar de debatir la transición a organizarla, financiarla y hacerla realidad", agregó Guterres, al tiempo que instó a salir de Antalya con "medidas concretas y claras para seguir avanzando en esta Hoja de Ruta".

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