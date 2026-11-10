Hegseth esquiva de momento un juicio político por la guerra de Irán o la captura de Maduro

Entre los artículos de destitución presentados contra Hegseth tres versaban sobre el conflicto contra Irán. En ellos, se le acusaba de iniciar la guerra sin autorización del Congreso, de continuar con la ofensiva después de que el Legislativo exigiera que se retiraran fuerzas de la región y de no cumplir con los plazos previstos por la ley de poderes de guerra.

También se lo acusaba de capturar ilegalmente a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a través del operativo militar desplegado en Caracas el pasado enero, de activar una represalia contra el senador Mark Kelly, que instó a militares estadounidenses a no acatar órdenes militares "ilegales", o de ejecutar una campaña militar en Yemen.

La iniciativa para abrir un juicio político contra Hegseth la impulsó un republicano, Thomas Massie, congresista conocido por sus desavenencias con el presidente, Donald Trump, quien ha defendido la labor de su secretario de Guerra repetidamente.

Los choques entre Massie y Trump han consistido principalmente en la guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado febrero, aunque también por la exigencia del legislador de Kentucky de que se divulguen los archivos relacionados con el caso del fallecido pederasta Jeffrey Epstein.

La ruptura entre ambos llevó al presidente a respaldar al rival que derrotó a Massie en las primarias republicanas para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

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El congresista ya impulsó artículos contra Hegseth en septiembre, pero el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, adelantó el receso previo a las elecciones y evitó la votación, por lo que Massie los presentó de nuevo el lunes al reanudarse la actividad parlamentaria.

La moción no prosperó en la Cámara de Representantes por los 211 votos a favor frente a 204 en contra, que enviaron la iniciativa a un comité, evitando que se votara siquiera la posibilidad de remitirla al Senado para un juicio político.

En cualquier caso, el cese de Hegseth parecía tremendamente improbable en la actual Cámara Alta, donde los republicanos controlan 53 de los 100 escaños, muy lejos de los dos tercios del hemiciclo que son necesarios para hacerlo efectivo.

Los precedentes históricos tampoco ayudaban por lo inusitada que es una destitución parlamentaria en Estados Unidos; solo dos secretarios de Gabinete -el de Guerra, William Belknap, en 1876, y el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en 2024- han sido sometidos a 'impeachment', pero ninguno fue finalmente destituido por el Senado, como tampoco lo ha sido nunca ningún presidente.

A su vez, se da por hecho que los demócratas buscarán retomar el proceso cuando asuman en enero el control de ambas Cámaras a raíz de los resultados electorales del 3 de noviembre, aunque en todo caso su nueva mayoría (que como mucho, alcanzaría los 56 escaños) tampoco garantiza los dos tercios necesarios en el Senado para lograr una destitución.