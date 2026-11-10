Herzog insta al nuevo Parlamento israelí a evitar nuevas elecciones y promover la unidad

"El pueblo que los eligió anhela rutina, seguridad y tranquilidad. (...) Anhela verlos transformar esas fortalezas en cooperación, en diálogo unificador y en escucha activa", afirmó Herzog en su discurso.

Herzog destacó que cerca del 77 % de la población acudió a las urnas el pasado 27 de octubre, por lo que consideró que el nuevo Parlamento tiene la responsabilidad de completar la legislatura.

"Esta Knéset debe completar su mandato; tiene muchas tareas por delante. (...) Deben hacer todo lo posible para evitar una segunda vuelta electoral", señaló.

Durante la sesión inaugural, los 120 diputados juraron su lealtad al Estado de Israel, entre ellos el líder opositor Gadi Eisenkot, al que Herzog encomendó el pasado domingo la formación de un Gobierno.

Eisenkot tiene 28 días -prorrogables 14 más- para conformar el Ejecutivo, pero para obtener la mayoría necesaria el bloque opositor necesita recurrir a pactos con otros partidos del bloque del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, o de las dos formaciones árabes (juntas tienen 19 escaños).

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Durante la intervención de Yusef Yabarín, cabeza de una de las formaciones árabes, la Lista Conjunta, el ministro en funciones de Seguridad Nacional, el ultraderechista y colono Itamar Ben Gvir, gritó: "¿A quién juras lealtad, a Hamás?", por lo que fue llamado al orden por el presidente de la Cámara, Amir Ohana.

Una vez finalizado el juramento, diputados de la Lista Conjunta salieron del plenario y no se quedaron a escuchar el himno de Israel, según reportaron varios medios israelíes, pero el líder del otro partido árabe, Raam, sí se quedó en el pleno, de acuerdo a las imágenes difundidas en directo.

En su discurso, Herzog también afirmó que, además luchar contra quien busca "el mal" a Israel, citando expresamente a Irán, se debe reforzar la alianza con Estados Unidos y fortalecer los acuerdos con Egipto, Jordania, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, e incluso ampliarlos.

Herzog también condenó el racismo, el acoso y la violencia en la sociedad israelí, con referencias específicas a la violencia en la comunidad árabe y en Cisjordania, en un contexto de ataques constantes de colonos israelíes a palestinos, periodistas y activistas.

"La sociedad israelí es magnífica; es extraordinaria. Pero, lamentablemente, existen manchas morales que empañan su bello rostro. No hay lugar para el acoso", dijo, y añadió que "esta violencia debe ser erradicada con toda la fuerza".

Herzog reclamó asimismo investigar las circunstancias de la masacre del 7 de octubre de Hamás y extraer conclusiones. La creación de una comisión de investigación independiente al respecto, a la que se ha negado reiteradamente Netanyahu, es una de las promesas del bloque opositor.

Y defendió el reparto de las obligaciones del servicio militar entre los distintos sectores de la sociedad israelí, en referencia al debate sobre la exención del reclutamiento de los judíos ultraortodoxos, una línea roja para las formaciones políticas que los representan y que aúnan 13 escaños.

El presidente de la Knéset, Amir Ohana, diputado del Likud de Netanyahu, tomó la palabra después del discurso inaugural para agradecer a los miembros del Parlamento saliente su trabajo y recordar las "victorias" del anterior Gobierno.

Entre ellas, mencionó las visitas de líderes extranjeros, el regreso de los rehenes israelíes que permanecían cautivos en Gaza y los "golpes asestados a Irán y Hamás".

Además, rindió homenaje a los familiares fallecidos de los diputados y diputadas. Entre ellos mencionó a Yoni Netanyahu, hermano del primer ministro en funciones, muerto durante la operación de rescate de rehenes en Entebbe (Uganda) en 1976, y a Gal Eisenkot, hijo del líder opositor Gadi Eisenkot, que lloró al escuchar el nombre de su hijo, fallecido en Gaza en diciembre de 2023.