ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 11:40

Hutíes reivindican ataques contra oleoducto de Arabia Saudí y niegan apuntar contra Medina

Imagen sin descripción

Saná, 10 nov (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este martes una serie de ataques contra el oleoducto Este-Oeste, el mayor de Arabia Saudí y que atraviesa el país, pero negaron que la acción tuviera lugar en la región sagrada de Medina, tal y como denunciaron el lunes las autoridades de la monarquía árabe.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento aliado de Irán atacó "varias estaciones de bombeo del oleoducto Este-Oeste en Riad, la capital del enemigo saudí", unas acciones que provocaron "incendios y daños en los objetivos".

Ayer lunes, el Ministerio de Energía saudí denunció que este oleoducto -que tiene una longitud de unos 1.200 kilómetros y una capacidad máxima de 7 millones de barriles de petróleo diarios- sufrió un "incendio limitado" tras ser atacado a la altura de la región de Medina, una de las zonas más sagradas para los musulmanes.

Asimismo, afirmó que los equipos de emergencia lograron extinguir el fuego sin que se registraran víctimas, mientras que indicó que "las operaciones del oleoducto no se vieron afectadas".

Sin embargo, Sarea negó que los hutíes atacaran a la altura de Media, algo que calificó de "flagrante mentira y una grave falsedad", al tiempo que reiteró que las operaciones fueron lanzadas contra Riad.

El oleoducto Este-Oeste permite exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz, lo que llevó a Arabia Saudí a aumentar su uso para desviar exportaciones hacia Yanbu, en el mar Rojo, y mitigar el impacto del bloqueo y las restricciones en la vía marítima por la guerra de Irán.

Por otra parte, los hutíes también reivindicaron ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad; contra instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Abqaiq, al este de la capital; contra el Centro Financiero de Riad; y contra concentraciones de tropas saudíes en zonas del Yemen fronterizas con el país árabe.

En medio de la escalada, Sarea volvió a advertir "a todos los inversores y empresas que no mantengan sus inversiones en Arabia Saudí", mientras que aconsejó "que se trasladen a países pacíficos y seguros" hasta que Riad "cese su agresión y el bloqueo" que impone en el Yemen.

Arabia Saudí interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, y mantiene un nuevo enfrentamiento con los hutíes desde septiembre, cuando los rebeldes reanudaron sus ataques transfronterizos tras acusar a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Política
¿Por qué Alliana barrió la cúpula militar? Esto explica el ministro de Defensa
Ver más

Te puede interesar