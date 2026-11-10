Hutíes reivindican ataques contra oleoducto de Arabia Saudí y niegan apuntar contra Medina

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento aliado de Irán atacó "varias estaciones de bombeo del oleoducto Este-Oeste en Riad, la capital del enemigo saudí", unas acciones que provocaron "incendios y daños en los objetivos".

Ayer lunes, el Ministerio de Energía saudí denunció que este oleoducto -que tiene una longitud de unos 1.200 kilómetros y una capacidad máxima de 7 millones de barriles de petróleo diarios- sufrió un "incendio limitado" tras ser atacado a la altura de la región de Medina, una de las zonas más sagradas para los musulmanes.

Asimismo, afirmó que los equipos de emergencia lograron extinguir el fuego sin que se registraran víctimas, mientras que indicó que "las operaciones del oleoducto no se vieron afectadas".

Sin embargo, Sarea negó que los hutíes atacaran a la altura de Media, algo que calificó de "flagrante mentira y una grave falsedad", al tiempo que reiteró que las operaciones fueron lanzadas contra Riad.

El oleoducto Este-Oeste permite exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz, lo que llevó a Arabia Saudí a aumentar su uso para desviar exportaciones hacia Yanbu, en el mar Rojo, y mitigar el impacto del bloqueo y las restricciones en la vía marítima por la guerra de Irán.

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Por otra parte, los hutíes también reivindicaron ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad; contra instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Abqaiq, al este de la capital; contra el Centro Financiero de Riad; y contra concentraciones de tropas saudíes en zonas del Yemen fronterizas con el país árabe.

En medio de la escalada, Sarea volvió a advertir "a todos los inversores y empresas que no mantengan sus inversiones en Arabia Saudí", mientras que aconsejó "que se trasladen a países pacíficos y seguros" hasta que Riad "cese su agresión y el bloqueo" que impone en el Yemen.

Arabia Saudí interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, y mantiene un nuevo enfrentamiento con los hutíes desde septiembre, cuando los rebeldes reanudaron sus ataques transfronterizos tras acusar a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná.