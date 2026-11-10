Incautan 2,7 toneladas de marihuana en el departamento colombiano de Putumayo

Las autoridades localizaron y requisaron una barcaza en el muelle Hong Kong de Puerto Asís que transportaba el alijo en su interior, detalló el Ejército en un comunicado, en el que señaló que en la operación participaron esa institución, la Armada y la Policía.

Esta incautación supone una "afectación significativa" a las finanzas ilícitas de los Comandos de la Frontera, un grupo que hace parte de una disidencia de las FARC conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera principalmente en la frontera colombo-ecuatoriana.

Según el Ejército, la incautación impidió "que una importante cantidad de estupefacientes ingrese a los circuitos ilegales de distribución y comercialización".

Por otra parte, el sábado pasado las autoridades colombianas incautaron 3.997 kilogramos de marihuana que al parecer iban a ser enviados a Perú y Chile, en una operación ejecutada en el convulso departamento del Cauca (suroeste).