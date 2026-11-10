Irak reabre un paso fronterizo con Irán y cerrará otro por "labores de mantenimiento"

El cruce Al Shib, cerrado hace tres semanas en un momento en el que Irán buscaba desviar su comercio hacia vías terrestres ante el bloqueo estadounidense, fue reabierto "una vez cumplidos los requisitos y procedimientos técnicos necesarios para reactivar el puerto", dijo el jefe de la Autoridad de Puertos Fronterizos iraquí, Omar Al Waeli.

Insistió en que el cruce había sido cerrado por "obras de mantenimiento", y que su reapertura fue decidida después de que hayan sido "creadas las condiciones adecuadas para garantizar la fluidez del tránsito de pasajeros y mercancías, de manera que se contribuya a facilitar el intercambio comercial a través del puerto".

Al Waeli, citado por la agencia oficial de noticias iraquí, INA, reveló que otro paso, el de Mandali, "será cerrado de forma temporal a partir del viernes 13 de noviembre de 2026, con el fin de completar los requisitos técnicos y los trabajos de preparación y mantenimiento necesarios".

Afirmó que estas obras de mantenimiento son necesarias "ante la proximidad de la temporada de lluvias y las condiciones meteorológicas que pueden afectar a la circulación de vehículos y al buen desarrollo de las actividades dentro del paso fronterizo".

Al Shib, también conocido como Chazabeh del lado iraní, es uno de los principales pasos fronterizos entre Irak e Irán, y está ubicado en la provincia iraquí de Misán (sureste).

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Irán había denunciado el cierre de ese cruce cuando se produjo el 21 de octubre, y afirmado que estudiaba sus motivos, ya que tuvo lugar en un momento en el que Teherán intentaba desviar su comercio internacional a rutas terrestres debido al bloqueo estadounidense a sus puertos en el marco de la guerra que libran desde el 28 febrero.