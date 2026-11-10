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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 10:45

Irán niega su implicación en los ataques a los frigoríficos de la distribución de Francia

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Teherán, 10 nov (EFE).- Irán negó enérgicamente este martes su implicación en los ciberataques a los sistemas de refrigeración de varias cadenas de distribución en octubre en Francia, y calificó las acusaciones de París acerca de su participación en esas acciones de “infundadas” y “parciales”.

Por EFE
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“El Ministerio de Asuntos Exteriores rechaza categóricamente las acusaciones infundadas y parciales del gobierno francés contra Irán por supuesta participación en actividades cibernéticas en Francia y condena enérgicamente la flagrante política de formular acusaciones contra Irán”, indicó el Ministerio iraní en un comunicado.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló ayer lunes a la Guardia Revolucionaria iraní como autora de los ciberataques que sufrieron los sistemas de refrigeración de varias cadenas de distribución el pasado octubre y anunció que habrá sanciones europeas contra los responsables.

Teherán consideró que las acusaciones francesas están destinadas “a desviar la opinión pública de las políticas destructivas de Francia hacia Irán y la región de Asia Occidental, y especialmente su larga trayectoria acogiendo a grupos terroristas y su apoyo al genocidio de los palestinos”.

Al mismo tiempo, adujo que las afirmaciones del Gobierno francés son una muestra de su “incapacidad para satisfacer las demandas del pueblo” que “ni siquiera son capaces de controlar la temperatura de los frigoríficos, y están intentando culpar a agentes extranjeros mediante acusaciones ridículas”.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán aconseja encarecidamente a los funcionarios franceses que destinen sus recursos a satisfacer las necesidades básicas y educativas de su propio pueblo, en lugar de gastar grandes presupuestos en intervenir en otros países, incluso abusando de la cobertura diplomática y de proyectos aparentemente culturales”, indicó.

El ataque afectó a cerca de 700 instalaciones de grupos de distribución de Francia el 11 y el 12 de octubre, que se tradujeron en averías de maquinaria, grandes cantidades de mercancía dañada e incendios.

El ministro francés aseguró que la supuesta operación iraní “no quedará sin consecuencias" y que, además de haber convocado al embajador de Irán en Francia para “protestar muy fuertemente”, se aplicarán “sanciones a escala europea contra todos los responsables”.

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, dijo el lunes que la UE podría adoptar una respuesta “contundente” contra Irán si se confirma su responsabilidad en los ciberataques que afectaron a cientos de supermercados franceses y de otros países.

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