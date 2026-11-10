Irlanda refuerza la seguridad por nuevas amenazas de bomba falsas ante cumbres europeas

El comisario jefe de la Garda, Justin Kelly, aseguró hoy en una comparecencia ante los medios que estas amenazas recientes "carecen de credibilidad" y sostuvo que sus responsables tratan de "sembrar la discordia" y "desestabilizar las democracias".

La capital irlandesa acoge este jueves una reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), a la que asisten alrededor de 55 jefes de Estado y de Gobierno, mientras que al día siguiente se celebrará una reunión informal de los líderes de la Unión Europea (UE).

Kelly recordó que la Garda ha puesto en marcha la mayor operación de seguridad de su historia, con atención especial a las denominadas amenazas híbridas que podrían alterar estas citas organizadas por la presidencia irlandesa de turno del Consejo de la UE.

La semana pasada, varios medios de comunicación de este país recibieron amenazas de bomba falsas, días después de que también fueran objeto de alertas de seguridad aerolíneas, supermercados y centros educativos.

Kelly consideró que las amenazas podrían proceder del exterior de Irlanda y subrayó que la Garda está colaborando con Europol y otros organismos internacionales de seguridad para identificar a los responsables de estas falsas alertas.

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El comisario también señaló que hoy mismo se habían recibido nuevas amenazas falsas de bomba.

"Ayer también tuvimos algunas. Es algo que esperamos que continúe en los próximos días. Algunas de estas actuaciones se encuentran todavía en una fase muy inicial, por lo que prefiero no hablar demasiado de ellas, ya que son operaciones que siguen activas", agregó Kelly.

El dispositivo de seguridad de la Garda contempla el despliegue de miles de agentes en la capital irlandesa, entre los que figuran un centenar de motoristas especializados en escoltas, que realizarán al menos doscientos desplazamientos de mandatarios.

También participarán unos quinientos agentes especializados en orden público y otros quinientos efectivos de diferentes unidades. Algunos estarán armados y desempeñarán funciones tácticas relacionadas con la respuesta a emergencias y la protección de personalidades.

Además, la Garda contará con cañones de agua, perros especializados en orden público y unidades montadas a caballo.

Agentes de la Policía de Irlanda del Norte (PSNI), así como efectivos de Lituania y Portugal, también colaborarán con las fuerzas irlandesas durante las dos jornadas, según fuentes oficiales.

Kelly indicó que estos refuerzos internacionales no realizarán labores ordinarias de vigilancia en primera línea, sino que se centrarán en tareas especializadas, como la lucha contra drones y la intervención de perros detectores de explosivos.