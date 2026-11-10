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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 09:10

Israel mata a un padre y su hijo de 13 años en un ataque contra refugio en norte de Gaza

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Gaza, 10 nov (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a un padre y a su hijo de 13 años en un ataque con dron contra un refugio en la ciudad de Gaza, confirmaron a EFE fuentes médicas del Hospital Shifa, dos muertes que se suman a la de otro palestino por la mañana en el sur de la Franja.

Por EFE
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El misil impactó contra el tejado del refugio Awqaf, en el barrio de Zeitún, matando a Abu Baker Fadi Rajab Hajjaf, de 13 años, y a su padre Fadi Rajab, de 43 años. Según fuentes médicas, hay también otros tres heridos, uno de ellos en estado crítico.

Horas antes, soldados israelíes habían matado a tiros al palestino Thaer Breika, según informó una fuente del Hospital Naser que recibió el cuerpo en la sureña ciudad de Jan Yunis.

Estos ataques, diarios, se producen pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año. Ayer lunes, otros dos gazatíes murieron y 16 más resultaron heridos, según datos publicados este martes por el Ministerio de Sanidad local.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.600 gazatíes y herido a otros 5.850, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.600 palestinos desde octubre de 2023.

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