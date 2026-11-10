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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 11:05

Italia apoya el diálogo de Abu Dabi pero avisa: Europa debe ser parte del acuerdo de paz

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París/Roma, 10 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, expresó este martes su respaldo a las negociaciones de paz sobre Ucrania, aunque subrayó que Europa debe participar en cualquier eventual acuerdo y "hablar con una sola voz", porque lo que quiere Rusia es la división del bloque europeo.

Por EFE
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"Apoyamos todas las iniciativas de paz, también el papel de Abu Dabi. Esto tiene una gran importancia; es el inicio de una fase", afirmó Tajani tras participar en la reunión de ministros de Exteriores del G7 celebrada en París.

Las palabras del ministro italiano coincidieron con el arranque en la capital de Emiratos Árabes Unidos de las consultas tripartitas sobre Ucrania mediadas por Estados Unidos, donde delegaciones de Kiev y Moscú volvieron a verse las caras tras casi nueve meses.

El jefe de la diplomacia italiana insistió, sin embargo, en que la Unión Europea no puede quedar al margen de las conversaciones ni de la futura solución al conflicto: "Europa deberá ser parte del acuerdo de paz, porque hemos visto las sanciones a Rusia y sin Europa no se podría ayudar en el acuerdo".

En este sentido, Tajani defendió la necesidad de que Europa "hable con una sola voz", al considerar que "el interés de Rusia es tener una Europa dividida".

"Estamos por la paz pero, naturalmente, la paz no puede significar la capitulación de Ucrania. Esto está muy claro", recalcó.

El ministro confirmó asimismo que un representante italiano se reunió esta mañana con delegados de Estados Unidos y Ucrania "para abordar la cuestión del alto al fuego y la paz".

"Llevará tiempo, es solo el primer paso, el primer encuentro. No es sencillo: no hay que ser pesimistas, pero tampoco excesivamente optimistas", advirtió.

Tajani alertó también del riesgo de que Rusia aproveche el invierno para prolongar las negociaciones y reforzar sus posiciones.

"Ayudaremos a Ucrania en este momento difícil marcado por el invierno, que puede golpear especialmente a la población civil (...) ya hemos enviado muchos equipos necesarios para reconstruir la red eléctrica en Ucrania", detalló el canciller.

Preguntado por la continuidad del apoyo italiano a Ucrania, Tajani respondió que está garantizado y reiteró que Roma apuesta por una salida diplomática, aunque sin renunciar a condenar la invasión rusa.

"Queremos la paz y sigo sosteniendo que no estamos en guerra con Rusia, pero condenamos los ataques de Rusia contra un país libre y democrático. La ley de la fuerza no puede prevalecer, aun cuando existan controversias. Siempre debe imponerse la diplomacia", aseguró.

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