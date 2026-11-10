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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 12:10

Italia defiende una salida política en Venezuela basada en la decisión de sus ciudadanos

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París/Roma, 10 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, defendió este martes una salida política en Venezuela basada en decisiones de los propios ciudadanos sobre el futuro del país, una postura compartida con Estados Unidos, según dijo.

Por EFE
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En declaraciones a los periodistas en París en la segunda jornada de la reunión de Exteriores del G7, Tajani explicó que ha conversado con el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, sobre la situación en América Latina y singularmente de Venezuela.

"Ambos estamos comprometidos con el desarrollo de un proceso en Venezuela que conduzca a decisiones por parte de los ciudadanos venezolanos sobre el futuro del país", dijo el jefe de la diplomacia italiana.

Venezuela atraviesa un momento de transición política con un proceso de diálogo en marcha entre el chavismo y un sector de la oposición impulsado por Estados Unidos, y con la expectativa de avanzar hacia nuevas instituciones y unas futuras elecciones.

Por otra parte, el también vicepresidente del Gobierno italiano indicó que tanto Italia como Estados Unidos trabajan juntos para construir la paz, tanto en Oriente Medio como a nivel internacional.

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