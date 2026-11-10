Italia pide no subestimar los ataques híbridos, que podrían condicionar el voto en Europa

Tajani hizo estas declaraciones a los medios tras las reuniones de los titulares de Exteriores del G7 celebradas en París, donde, según explicó, hubo una visión unánime sobre la necesidad de hacer frente a los ataques.

"He reiterado la necesidad de estar unidos, de contrarrestar estos ataques dirigidos contra los países europeos. Hay que definir quién debe aportar una energía común para defender la libertad y la democracia", afirmó el jefe de la diplomacia italiana.

En este sentido, advirtió de posibles injerencias electorales en el continente: "No descarto que también haya ataques para intentar condicionar el voto en Europa. No subestimemos las amenazas y trabajemos juntos de manera coordinada".

Tajani avanzó además que la "guerra híbrida y la ciberseguridad" encabezarán el orden del día del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea del próximo lunes en Bruselas, tal como solicitó formalmente Roma.

"La respuesta contundente de Europa llegará el lunes", aseguró Tajani, quien indicó que durante la reunión se analizarán medidas concretas contra quienes orquesten este tipo de ofensivas.

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El jefe de la diplomacia italiana se mostró partidario de aplicar sanciones "a quienes atacan a los países europeos y de Occidente", aunque subrayó que primero es necesario identificarlos.

"En Italia hay una investigación judicial en curso para determinar quién inició estos ataques; en Francia hay otros indicios. Por lo tanto, una vez identificados los responsables con certeza, es evidente que deberán ser sancionados", destacó.

Preguntado por la postura de la embajada rusa en Italia, que tildó de montaje las acusaciones relativas a ciberataques prorrusos y acusó a Roma de usarlas como pretexto para seguir enviando ayuda militar a Ucrania, el titular de Exteriores zanjó la controversia tachando tales declaraciones de "propaganda y desinformación".