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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 14:40

Jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU llega a Bogotá para fortalecer cooperación militar

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Bogotá, 10 nov (EFE).- El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, llegó este martes a Bogotá para realizar una visita a Colombia para fortalecer la cooperación militar entre ambos países.

Por EFE
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Caine fue recibido con honores militares por el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Erik Rodríguez, en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) de Bogotá, que comparte instalaciones con el aeropuerto internacional El Dorado.

Rodríguez aseguró en X que este es "un encuentro que reafirma la solidez" de la "cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y estabilidad del hemisferio".

El jefe del Estado Mayor Conjunto llegó al país andino un día antes de que culminen los ejercicios militares conjuntos que comenzaron el mes pasado, y en los que participan 350 soldados estadounidenses y 400 colombianos.

Estos ejercicios se realizan en el fuerte militar de Tolemaida, en el departamento de Cundinamarca (centro), e incluyen el intercambio de tácticas y procedimientos entre unidades de ambos países para fortalecer su capacidad de operar conjuntamente.

Igualmente hacen parte de la cooperación enmarcada en el Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Colombia se sumó a esta iniciativa al poco de llegar a la presidencia del país Abelardo de la Espriella, quien tomó posesión el pasado 7 de agosto, en uno de los gestos de alineamiento de Colombia con Estados Unidos.

"En el marco del (...) Escudo de las Américas, fortalecemos la cooperación estratégica, la interoperabilidad y el intercambio de capacidades, consolidando esfuerzos conjuntos, coordinados y articulados para anticipar, enfrentar y neutralizar las amenazas comunes", agregó el general Rodríguez.

El jefe militar colombiano reivindicó que "la cooperación entre aliados es fundamental para fortalecer" las "capacidades de defensa y contribuir a un hemisferio más seguro y estable".

El acercamiento entre Bogotá y Washington quedó de manifiesto el pasado 8 de septiembre, cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Barranquilla y se reunió con De la Espriella, en el primer encuentro de alto nivel entre ambos Gobiernos desde la llegada del mandatario colombiano al poder.

Tras la reunión, ambos países anunciaron los llamados Acuerdos de Barranquilla, una hoja de ruta que contempla entre otros asuntos la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

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