Jo Nesbo regresa con un Harry Hole más humano en su decimocuarta aventura, 'Sin piedad'

A sus 66 años, al escritor noruego cada vez le cuesta más hacer nuevos amigos y prefiere ahondar en las relaciones con sus amistades de toda la vida, y eso es exactamente lo mismo que le ocurre con los personajes de sus novelas, como ha explicado este martes en una rueda de prensa virtual con medios españoles.

"Creo que los personajes son más interesantes cuanto más los conoces', señala Nesbo, que no duda en afirmar que Hole es su personaje favorito, lo que apunta a que el detective puede tener una larga vida literaria por delante, aunque el escritor repite en varias ocasiones que no tiene "planes inmediatos" para él.

Niega que el hijastro de Hole, Oleg, policía como él y que toma mayor protagonismo en 'Sin piedad' (Reservoir Books), vaya a ser su heredero, y reconoce que si el detective encuentra la paz, la saga se acabaría, porque toda novela necesita un conflicto.

Pero aunque en 'Sin piedad', el personaje encuentre algo de luz, principalmente a través de la relación con sus hijos -Oleg, hijo de su fallecida esposa Rakel, y Gert, nacido de una relación con su compañera Katrina Bratt-, aún le queda mucho para conseguir esa paz.

En la primera página de esta decimocuarta entrega de la saga, recién publicada en España y a punto de salir en Latinoamérica (donde se puede conseguir ya el libro en versión digital), Hole está subido a la barandilla de su balcón, en un piso 17, tratando de encontrar el impulso para saltar y acabar con la depresión que le acompaña desde el asesinato de su esposa, Rakel, en 'Cuchillo' (2019).

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En el siguiente libro, 'Eclipse' (2022), Hole vagaba por la vida, dejándose llevar por los acontecimientos. En 'Sin piedad' empieza desde una situación incluso peor, pero evoluciona de forma mucho más positiva.

"Vemos por primera vez a Harry como un padre", explica Nesbo, para quien es "ese amor sin condiciones" del detective por sus hijos el que permite su evolución y su desarrollo emocional.

Esos cambios personales se entremezclan con una historia sobre "la ambición de un artista", en la que el cine tiene una gran importancia.

Por las casi 500 páginas del libro pasan títulos de películas más o menos conocidas - desde 'Seven' (1995), de David Fincher, a 'M' (1931), de Fritz Lang, o 'Cure' (1997), de Kiyoshi Kurosawa.

Todas ellas sobre asesinos en serie como el que protagoniza esta novela, en la que Hole, alejado de su puesto de policía, trabaja mano a mano con Oleg y Katrina para atrapar al responsable de unos asesinatos truculentos, que para el escritor no son un reflejo de la realidad ni de la sociedad actual.

"La violencia siempre ha estado ahí. Yo acabo de regresar de Polonia y he estado cerca de lo que ha ocurrido en Cracovia", donde un hombre mató a tiros a nueve personas el pasado sábado, dice Nesbo.

"Pero no creo que mis novelas estén ahí para ofrecer una imagen de la violencia de la vida real (...). En la ficción, la violencia es casi como una metáfora de aquello que tememos. Y, por supuesto, no estamos analizando tanto la violencia en sí misma como nuestra reacción ante ella, nuestro miedo a la violencia", explica el noruego.

Además, no cree que en estos momentos la sociedad sea más violenta que en épocas anteriores. Pone como ejemplo los años setenta, cuando probablemente había muchos más asesinatos por habitante en el mundo que ahora. Recuerda al respecto la actividad de los grupos terroristas que operaban en España, Italia o Irlanda del Norte.

"No es que la sociedad actual se haya vuelto más violenta", opina Nesbo, que utiliza "la novela policíaca para analizar cuestiones más amplias, más que para intentar que mis novelas reflejen el crimen que existe en la sociedad como tal".

Y sobre si en Harry Hole hay algún rasgo suyo, afirma que sí, sin dudar un segundo. ¿Y nos puede decir cuál es? "No", responde igual de rotundo y con una medio sonrisa.