Juez califica demanda de Trump contra California como intento de perturbar las elecciones

El juez David Carter dio por concluido este martes el proceso, después que el Departamento de Justicia retirara la demanda contra el estado de California y el registrador del estado, Dean Logan.

La querella legal fue interpuesta a mediados de octubre, cuando la votación en California ya había comenzado y cientos de miles de boletas por correo ya habían sido devueltas a las oficinas electorales.

"Esta demanda intentó perturbar un proceso electoral en curso y generar confusión e incertidumbre, tanto para los votantes como para el personal electoral", escribió Carter en una breve orden emitida este martes que daba por terminado el caso.

El Departamento de Justicia desistió de la demanda después que la Corte Suprema de EE.UU. rechazó una solicitud de emergencia para poder bloquear del conteo las 20.000 boletas electorales.

El Gobierno Trump había pedido la intervención del Supremo, tras el fallo en contra dado por el juez Carter y validado por un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que citaron la cláusula de la Constitución de Estados Unidos que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales, para denegar la solicitud.