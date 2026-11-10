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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 10:05

La agresión a una concejala marca la nueva jornada de protestas estudiantiles en Francia

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París, 10 nov (EFE).- La nueva jornada de protestas estudiantiles, convocada por los sindicatos de la educación pública y en secundaria por las organizaciones de alumnos, estuvo marcada este martes por la agresión a una concejala en la región parisina.

Por EFE
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La regidora había acudido a las puertas de un instituto, donde elementos violentos habían incendiado contenedores para evitar la entrada al establecimiento, a fin de intentar mediar entre los manifestantes y las fuerzas del orden cuando recibió el impacto de una botella de combustible, por lo que fue trasladada al hospital.

"Esto ya no son reivindicaciones de alumnos de instituto, afrontamos comportamientos criminales", reaccionó el ministro de Educación, Edouard Geffray, en declaraciones a la prensa.

Los hechos tuvieron lugar en el instituto Gaston-Bachelard de Chelles, a unos 30 kilómetros al este de la capital, y provocaron que la concejala presentara una denuncia por "intento de asesinato", según reveló la presidenta de la región, Valérie Pécresse, que se trasladó hasta allí.

También el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en el punto de mira de los manifestantes que le reprochan exceso de fuerza policial, condenó los actos y los consideró "violencia urbana", mientras que la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, pidió que "el autor sea juzgado a la altura de la gravedad de los hechos".

En el mismo instituto varios alumnos habían lanzado artefactos pirotécnicos al interior este lunes para evitar que hubiera clases.

El responsable de Educación aseguró que la mayor parte de los alumnos se encuentran en clase y su departamento aseguró que solo medio centenar de institutos están bloqueados, mientras que el portavoz del Gobierno, Mathieu Lefèvre, aseguró que casi 300 docentes han sido agredidos desde el inicio del movimiento de protesta y consideró esos actos "inaceptables".

Ese hecho marcó la nueva jornada de protestas, convocadas esta vez por los sindicatos de docentes, que tiene convocadas manifestaciones en diferentes puntos del país.

En la capital, la manifestación tiene previsto reunir a entre 2.000 y 4.000 personas, mientas que el personal docente se manifestaba en las puertas de varios establecimientos de todo el país.

Los sindicatos estudiantiles fueron recibidos este lunes por el primer ministro, Sébastien Lecornu, cuyas concesiones no les convencieron para abandonar las protestas.

A la salida del encuentro hicieron saber que mantienen el llamamiento al bloqueo de institutos, al tiempo que se sumarían a la manifestación de este martes y a las que se convoquen los próximos sábados.

Tampoco logró frenar las protestas de los sindicatos obreros, que piden medidas para mejorar el poder adquisitivo, con su anuncio de una subida del 1,6 % del salario mínimo y la promesa de reducir los impuestos patronales a condición de que suban los sueldos en las negociaciones por los convenios colectivos de las próximas semanas.

Mientras que la CGT, el segundo sindicato del país, convocó una nueva jornada de huelga general para el 14 de noviembre, la líder del primero, la CFDT, Marylise Léon, pidió tiempo para estudiar las medidas del Ejecutivo antes de sumarse a esa convocatoria.

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