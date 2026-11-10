ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 11:10

La alianza de drones Unión Europea-Ucrania se vuelve a reunir para acelerar la producción

Imagen sin descripción

Bruselas, 10 nov (EFE).- La alianza de drones entre la Unión Europea (UE) y Ucrania celebró este martes un segundo encuentro en Bruselas para acelerar el desarrollo y la producción de sistemas de drones y antidrones de última generación.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La alianza volvió a reunir en la sede la Comisión Europea a 18 miembros fundadores, entre los que se incluyen fabricantes, innovadores, empresas emergentes y en expansión de los Estados miembros de la UE, los países del Espacio Económico Europeo y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y Ucrania.

En coordinación con la tarea de las fuerzas armadas, los miembros debatieron este martes sobre la gobernanza y las prioridades relacionadas con la colaboración industrial, los aspectos normativos o las nuevas doctrinas de combate, entre otras cuestiones.

Esta iniciativa, que fue presentada en julio durante el tercer Foro de la Industria de Defensa UE-Ucrania, celebrado en Kiev, forma parte del Pacto Industrial de Defensa UE-Ucrania.

La reunión tuvo lugar tras un primer encuentro organizado, también en Bruselas, el pasado septiembre, mientras que está previsto que la alianza se vuelva a citar a principios de 2027.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Política
¿Por qué Alliana barrió la cúpula militar? Esto explica el ministro de Defensa
Ver más

Te puede interesar