La alianza de drones Unión Europea-Ucrania se vuelve a reunir para acelerar la producción

La alianza volvió a reunir en la sede la Comisión Europea a 18 miembros fundadores, entre los que se incluyen fabricantes, innovadores, empresas emergentes y en expansión de los Estados miembros de la UE, los países del Espacio Económico Europeo y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y Ucrania.

En coordinación con la tarea de las fuerzas armadas, los miembros debatieron este martes sobre la gobernanza y las prioridades relacionadas con la colaboración industrial, los aspectos normativos o las nuevas doctrinas de combate, entre otras cuestiones.

Esta iniciativa, que fue presentada en julio durante el tercer Foro de la Industria de Defensa UE-Ucrania, celebrado en Kiev, forma parte del Pacto Industrial de Defensa UE-Ucrania.

La reunión tuvo lugar tras un primer encuentro organizado, también en Bruselas, el pasado septiembre, mientras que está previsto que la alianza se vuelva a citar a principios de 2027.