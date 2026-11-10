La COP31 apuesta por acelerar la electrificación en medio de grandes atascos en Antalya

El presidente de la cumbre, el ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, celebró este martes el inicio "positivo" de las negociaciones tras la adopción de la agenda de trabajo, un trámite que en anteriores reuniones causó bloqueos de varios días.

"Queremos hacer de esta una COP de la implementación y tomar decisiones que cambien cosas", afirmó Kurum, que volvió a apelar a la cooperación para abordar un problema global.

La segunda jornada, dedicada a la energía y el transporte, estuvo marcada por los llamamientos a acelerar la transición, no solo para reducir las emisiones, sino también para proteger a las economías de la volatilidad de los precios del petróleo y el gas.

"En poco más de diez años, las energías renovables ya han superado al carbón en la generación mundial de electricidad", destacó el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, quien calificó este avance de "inimaginable cuando se firmó el Acuerdo de París" en 2015.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, fue incluso más allá al sostener que la actual crisis energética ha cambiado las prioridades de los gobiernos.

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"Por primera vez en muchísimo tiempo, los objetivos de seguridad energética y los de la transición a energías limpias están estrechamente alineados", afirmó.

También resaltó que las ventas de coches eléctricos fuera de China han aumentado un 60 % en los últimos nueve meses y que actualmente hay 90 gigavatios de energía nuclear en construcción, el nivel más alto en cuatro décadas.

Turquía y Australia, que lideran la cumbre, impulsan el objetivo de elevar del 23 % actual al 35 % en 2035 la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía.

La propuesta afronta la resistencia de países productores de hidrocarburos, contrarios a que esa meta de electrificación implique de forma directa utilizar solo fuentes de energía renovable y nuclear.

Birol aseguró que ese compromiso, en cualquier caso, puede enviar una señal clara a los mercados de que "la electricidad es el futuro".

La jornada también estuvo marcada por la presentación de Brasil de una hoja de ruta para ayudar a los países a abandonar de forma paulatina el petróleo, el carbón y el gas.

La iniciativa pretende transformar en medidas concretas el compromiso alcanzado en Dubái en 2023, cuando se acordó por primera vez iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles.

El documento no fija obligaciones vinculantes ni un calendario, pero ofrece instrumentos para evaluar la dependencia energética de cada país y diseñar estrategias adaptadas a su situación.

"No necesitamos más promesas. Necesitamos planes", dijo el exsecretario de Estado estadounidense John Kerry durante la presentación.

El secretario general de la ONU, António Guterres, por su parte, respaldó la propuesta y reclamó financiación para facilitar la transición a las economías más vulnerables.

La llegada a Antalya del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que participa el miércoles en la reunión de líderes mundiales, refuerza el protagonismo de Brasil en una cumbre marcada por la ausencia de las principales figuras de la política internacional.

Mientras los delegados debatían cómo transformar el transporte mundial, desplazarse hasta el recinto de la COP31 resulta una odisea diaria que puede llevar varias horas para sus casi 100.000 asistentes.

Los problemas de movilidad, presentes desde la inauguración del lunes, se agravaron este martes con las restricciones de tráfico adoptadas ante la llegada de los jefes de Estado y de Gobierno.

El cierre de parte de los carriles de la principal autovía que conecta Antalya con el recinto de la conferencia, una distancia de 18 kilómetros, provocó grandes retenciones y desplazamientos de varias horas.

Las autoridades turcas incluso suspendieron las clases el miércoles y el jueves para reducir la circulación durante la reunión de líderes, que tendrá lugar estos dos días.

Quien sí llegó a la conferencia fue la activista sueca Greta Thunberg, que regresó a una cumbre climática de la ONU por primera vez desde Glasgow (Reino Unido), en 2021, y criticó que, tras décadas de negociaciones, las emisiones siguen al alza.

"Después de décadas de estas cumbres, las emisiones siguen aumentando. Así que tenemos que entender que la situación no está bajo control", afirmó Thunberg, de 23 años, en unas declaraciones a la ONG Plan International.

La activista advirtió de que la crisis climática amenaza especialmente a los jóvenes de los países más vulnerables e instó a las nuevas generaciones a alzar la voz para exigir cambios a los gobiernos.