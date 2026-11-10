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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 11:30

La defensa de Maduro pide desestimar cargo de torturas e insiste en su inmunidad soberana

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Nueva York, 10 nov (EFE).- La defensa del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió desestimar el cargo de conspiración para cometer torturas por fallos procesales de la Fiscalía de Estados Unidos e insistió en su inmunidad soberana y la de su esposa, Cilia Flores.

Por EFE
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Los letrados a cargo de la defensa de Maduro en EE.UU. presentaron un documento ante la jueza a cargo del caso, Analisa Torres -que asumió el caso tras la muerte del juez Alvin Hellerstein-, y sostuvo que el cargo de conspiración para cometer torturas se debe tramitar en el Tribunal del Distrito Este, en Brooklyn (Nueva York), donde se encuentran detenidos desde enero.

Desde su captura en Caracas en enero, ambos han comparecido en el Tribunal del Distrito Sur, en Manhattan (Nueva York).

Hace un mes, la Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación formal sustitutiva ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que endurece los cargos contra Maduro y Flores.

Les imputa a ambos conspiración para cometer torturas y amplía la acusación de conspiración para cometer narcoterrorismo a la que fuera primera dama de Venezuela.

La Fiscalía recogió nueve casos de personas que, según sostiene, fueron víctimas del Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro para describir la estrategia de “represión y torturas” que, a su juicio, empleaba para mantenerse en el poder.

Ahora, los abogados denuncian que, en las últimas comparecencias, la Fiscalía volvió a arrestar formalmente a Maduro y Flores en Manhattan, pese a que ya estaban bajo custodia en Brooklyn, para “fabricar” una base legal que permita juzgar el nuevo cargo en ese tribunal.

A juicio de la defensa, esos arrestos no pueden servir para justificar la competencia del Tribunal del Distrito Sur sobre el cargo de torturas, que, según sostiene, corresponde al del Distrito Este, en Brooklyn, donde ambos están detenidos desde enero.

Si la jueza no desestima el cargo, la defensa le pide que ordene entregar los registros que sustentan la nueva acusación o que, al menos, los revise ella

El escrito, sin embargo, no rechazó las acusaciones, solo cuestionó la competencia del tribunal para proceder.

La defensa insistió en que las mociones presentadas para desestimar el caso por inmunidad soberana de Maduro y Flores, y pidió que el tribunal resuelva primero esa cuestión.

Maduro y Flores están citados el próximo 17 de diciembre a una nueva audiencia, la primera de Torres, donde está previsto que se examine este asunto.

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