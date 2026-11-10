La eléctrica estatal mexicana busca hasta 867 millones de dólares para ampliar su red

El vehículo financiero de la estatal eléctrica inició este martes reuniones con inversionistas para volver a la bolsa con una nueva ronda de capital, la primera desde su salida al mercado en 2018, mediante la venta de certificados bursátiles cuyo monto definitivo dependerá de las condiciones del mercado.

La operación contempla hasta aproximadamente 451 millones de certificados, con una opción de colocación adicional de hasta el 30 % de la oferta base y otra de sobreasignación de hasta el 15 %, explicó la empresa estatal en un comunicado.

Los recursos permitirán “fortalecer y ampliar la infraestructura de transmisión, facilitar la integración de energía limpia y contribuir a la seguridad energética de México”, señaló la CFE.

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, evalúa adquirir hasta 80 millones de dólares en certificados dentro de la oferta, sin que el comunicado confirmara un compromiso de inversión.

La propuesta comprendería un componente público en México, sujeto a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y otro internacional dirigido a inversionistas institucionales.

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Las entidades financieras Bank of America Securities, Citi y Santander actuarían como coordinadores globales y, mediante sus respectivas casas de bolsa mexicanas, como intermediarios colocadores en el país, junto con Actinver, BBVA y Goldman Sachs México.

BNP Paribas y Goldman Sachs participarían también en el componente internacional.

Según la CFE, por primera vez desde 2018 las personas con una cuenta en una casa de bolsa podrán participar en una nueva emisión de CFE Fibra E en el mercado primario o aumentar su participación si ya son inversionistas.

El comunicado no detalla los proyectos que recibirán el financiamiento ni precisa la fecha de cierre de la colocación.