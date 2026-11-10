La exprimera ministra finlandesa llama a Europa a rearmarse en tecnología frente a Rusia

Marin dijo hoy en Barcelona que "Europa necesita rearmarse, pero no se puede luchar únicamente con armas. La desinformación y la propaganda siempre se han utilizado como parte de la guerra. Hoy, las herramientas que proporciona el mundo digital ofrecen infinitas oportunidades para atacar a las sociedades, y Rusia está aprovechando todas las oportunidades para desestabilizar".

"Cuando Europa está entrando ahora en una era en la que tenemos que invertir fuertemente en nuestras capacidades de defensa, realmente importa en qué tecnologías invertimos. Si tomamos ahora las decisiones equivocadas, no solo desperdiciaremos una enorme cantidad de dinero, sino que estaremos indefensos frente a Rusia u otros en el futuro. Y no hay tiempo que perder, ni en Europa ni en ningún otro lugar", añadió.

Marin argumentó que con el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la tecnología cuántica o las tecnologías espaciales, la situación geográfica no será un factor clave en un futuro próximo.

"Aunque estéis aquí en Cataluña (España), lejos de la frontera del agresor, seguís estando en riesgo", advirtió la exprimer ministra finlandesa, que agregó: "Las amenazas de drones, las incursiones en nuestro espacio aéreo, los ataques contra nuestras infraestructuras y los ciberataques a los que nos hemos enfrentado recientemente no se han limitado a las fronteras orientales de Europa".

Además de reforzarse en defensa y en materia tecnológica, Marin también puso el acento en la necesidad de fomentar el "pensamiento crítico" entre los ciudadanos y apeló a la confianza de las sociedades en sí mismas.

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En su discurso, Marin comparó a Rusia con un niño que se comporta como un "abusón" en una clase, un alumno que no se detendría si el profesor o el resto de compañeros le permitieran seguir actuando así, argumentó.

"Si Rusia gana territorio y salva las apariencias en Ucrania, solo se hará más fuerte en su voluntad de expandirse", afirmó, y resaltó la importancia de seguir apoyando a Ucrania en la guerra y de que se pueda integrar "en la comunidad democrática occidental euroatlántica".

"Tenemos que darnos cuenta de que necesitamos a Ucrania, sus fuerzas militares y su experiencia en defensa, tanto como Ucrania necesita nuestra ayuda para combatirlos. Sin Ucrania, sus capacidades e innovaciones en drones y sistemas no tripulados, Europa es extremadamente vulnerable", opinó.