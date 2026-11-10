La Junta de Paz de Trump pide a Israel dejar entrar ayuda por las inundaciones en Gaza

"Hemos instado específicamente al Gobierno israelí a que autorice la entrada de materiales esenciales para refugios temporales, infraestructura de agua y saneamiento, gestión de residuos, drenaje y eliminación de aguas residuales, y a que cumpla con sus compromisos en virtud del Protocolo Humanitario de Sharm el-Sheij (derivado el acuerdo de alto el fuego de 2025)", indicó un comunicado.

El derrumbe de un talud de arena por las fuertes lluvias sepultó la noche del domingo varias tiendas de desplazados y mató al menos a una madre y tres menores.

La tragedia ocurrió en el campamento de desplazados Ard ar Ribat, en Deir al Balah, en una zona con decenas de tiendas de campaña donde se refugian gazatíes que, como la inmensa mayoría de la población del enclave palestino, se han quedado sin hogar por la ofensiva israelí.

La Junta atribuye en la nota la falta de mejora de la situación humanitaria a las demoras del desarme de la milicia palestina de Hamás y del traspaso de la Administración de la bloqueada Franja de Gaza.

Asimismo, pide movilizar ayuda internacional de inmediato e insta a la ONU, sus organismos y los donantes internacionales a coordinarse urgentemente con la Junta para aportar recursos, suministros y apoyo operativo que permitan afrontar las necesidades del invierno.

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Alrededor de 44.000 personas en la Franja de Gaza viven actualmente en más de 2.300 edificios cuyas estructuras son consideradas inseguras, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).