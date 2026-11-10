ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 01:05

La Junta de Paz de Trump pide a Israel dejar entrar ayuda por las inundaciones en Gaza

Imagen sin descripción

Washington, 9 nov (EFE).- La llamada Junta de la Paz, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald trump, para la transición en Gaza tras la guerra, urgió este lunes a Israel a permitir la entrada de suministros a la franja palestina por la "emergencia humanitaria inmediata" que han provocado las inundaciones.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Hemos instado específicamente al Gobierno israelí a que autorice la entrada de materiales esenciales para refugios temporales, infraestructura de agua y saneamiento, gestión de residuos, drenaje y eliminación de aguas residuales, y a que cumpla con sus compromisos en virtud del Protocolo Humanitario de Sharm el-Sheij (derivado el acuerdo de alto el fuego de 2025)", indicó un comunicado.

El derrumbe de un talud de arena por las fuertes lluvias sepultó la noche del domingo varias tiendas de desplazados y mató al menos a una madre y tres menores.

La tragedia ocurrió en el campamento de desplazados Ard ar Ribat, en Deir al Balah, en una zona con decenas de tiendas de campaña donde se refugian gazatíes que, como la inmensa mayoría de la población del enclave palestino, se han quedado sin hogar por la ofensiva israelí.

La Junta atribuye en la nota la falta de mejora de la situación humanitaria a las demoras del desarme de la milicia palestina de Hamás y del traspaso de la Administración de la bloqueada Franja de Gaza.

Asimismo, pide movilizar ayuda internacional de inmediato e insta a la ONU, sus organismos y los donantes internacionales a coordinarse urgentemente con la Junta para aportar recursos, suministros y apoyo operativo que permitan afrontar las necesidades del invierno.

Alrededor de 44.000 personas en la Franja de Gaza viven actualmente en más de 2.300 edificios cuyas estructuras son consideradas inseguras, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificados
Ver más
02
Policiales
Sepa todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
03
Política
Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional
Ver más
04
Política
“Todo apunta a Santi Peña”: Leite culpa al expresidente por orden de dejar fondos públicos en Ueno
Ver más
05
Mundo
Inauguran en Perú estatua más grande del mundo en honor a León XIV, de 14 metros de altura
Ver más

Te puede interesar