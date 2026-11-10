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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 10:40

La Justicia avala investigar a Zapatero por presunto tráfico de influencias en Bolivia

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Madrid, 10 nov (EFE).- La Audiencia Nacional española avala que la investigación abierta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero también incluya el pago de 200.000 euros que éste cobró del grupo empresarial peruano Gloria por intermediar, presuntamente, con las autoridades de Bolivia, por una indemnización pendiente de pago.

Por EFE
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La sección tercera de lo Penal dictó un auto, al que tuvo acceso EFE este martes, en el que desestima el recurso de la defensa del también exlíder socialista, en el que pedía excluir del procedimiento un informe policial que apuntaba al pago de esa cantidad.

En dicho informe, del pasado junio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional implicó a Zapatero en una dinámica para "tratar de mediar o influir" a favor del grupo empresarial peruano Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia, y apuntó a una presunta "remuneración" de 200.000 euros.

Los magistrados rechazan que estos hechos no tengan conexión con el objeto del procedimiento pues, de las comunicaciones de los dispositivos intervenidos en el registro a la oficina de Zapatero, del pasado mes de mayo, "surgieron los nuevos datos que apuntaban a un posible delito de tráfico de influencias ante las autoridades de Bolivia a favor del grupo peruano Gloria".

Niega también la Sala que el análisis de los pagos efectuados por la empresa peruana Focus a Zapatero sea "prospectivo" o parte de "una investigación general e indiscriminada" de su vida, y recuerda que otro oficio policial ya apuntó que del registro se intervino documentación sobre esa compañía.

Además, reitera que de los dispositivos telefónicos intervenidos a su secretaria, Gertrudis Alcázar (también investigada), la policía halló "conversaciones de interés relacionadas con el flujo de fondos de esta sociedad a las cuentas" del expresidente del Gobierno.

Recuerda asimismo que no solo se investiga un presunto tráfico de influencias para que la aerolínea Plus Ultra consiguiera en España la ayuda pública de 53 millones de euros, sino también "el enmascaramiento de los rendimientos obtenidos (...) con un entramado societario intrincado y preexistente a esos hechos".

Se investiga también -añade- la presunta expansión de la organización a Dubái, "con un plan de negocios con empresas de los Emiratos Árabes Unidos y de Latinoamérica como objetivo, cuya previsión de ganancias en los cinco años siguientes era de unos tres millones de dólares".

Al desestimar el recurso de Zapatero, la Sala sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que apuntó que "los pagos recibidos" por Zapatero por parte de la sociedad peruana Focus "ni son un hallazgo ni menos quedan fuera del ámbito delictivo que se está investigando", sino que "ponen en evidencia otro hecho relativo al delito de tráfico de influencias, que venía ya siendo objeto de esta instrucción".

"Existe así una incuestionable conexidad tanto sustantiva como procesal", según la Fiscalía, en relación a "la presunta influencia" de Zapatero "para lograr la ayuda pública" española recibida por la aerolínea Plus Ultra, a la que "se suma la presunta influencia del mismo para lograr una 'oportuna' resolución de las autoridades de Bolivia", como explica el informe policial.

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