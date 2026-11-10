La luz de Dan Flavin tiñe de violeta al Guggenheim de Bilabo antes de apagarse

La pieza es 'barrera artificial de luz fluorescente azul, roja y azul (para Flavin Starbuck Judd)', de 1968, una valla de módulos rectangulares que va de pared a pared y que dirige y obstaculiza el movimiento del público, explicó la comisaria de la muestra, Lauren Hinkson.

La obra forma parte de la exposición 'Dan Flavin: algo de luz', que reúne 24 piezas de luz fluorescente del artista estadounidense, realizadas entre las décadas de 1960 y 1980 y con alrededor de 2.100 horas de duración, es decir, casi tres meses encendidas sin parar, dijo Hinkson en la rueda de prensa de presentación.

La también conservadora de colecciones del Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York (EE.UU.) ha situado en el centro de la obra de Flavin una paradoja, la de "una luz eléctrica que flota, se desvanece y se quema, pero que, por estandarizada y ubicua, parece permanente".

El museo guarda un inventario de repuestos con el que sustituirlos, pero la comisaria advirtió de que la fabricación de fluorescentes se detendrá pronto y que el próximo año "se aprobará en Europa una norma que impida enviarlos internacionalmente".

Cuando se acabe ese inventario, planteó, habrá que decidir si la obra se convierte en otra cosa o deja de existir, una determinación que corresponde a la comunidad, a los herederos del artista y a los fabricantes. Mientras tanto, iluminará las salas del Guggenheim hasta el 4 de abril de 2027.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las obras proceden de los fondos de la Colección Panza del Guggenheim neoyorquino y de préstamos de la Dia Art Foundation, y el título remite a la primera exposición individual de piezas fluorescentes que Flavin presentó en 1964 en la galería Kaymar de Nueva York.

La directora general del museo, Miren Arzalluz, señaló que en las galerías diseñadas por Frank Gehry esa luz artificial se encuentra con la natural que entra en el edificio, de modo que la exposición cambia a lo largo del día, según la luz de fuera.

Flavin, nacido en Jamaica (Nueva York) en 1933 y fallecido en Riverhead (Nueva York) en 1996, empezó a pensar en las posibilidades artísticas de la luz eléctrica en el verano de 1961, cuando trabajaba de vigilante en el Museo Americano de Historia Natural.

Dos años después fijó en la pared de su estudio un tubo fluorescente sin modificar y desde entonces utilizó equipos comerciales en diez colores y cuatro medidas estándar, de 61, 122, 183 y 244 centímetros, sin alterar nunca el formato básico.

Entre las piezas destacadas de la muestra también figura 'verdes cruzando verdes (dedicada a Piet Mondrian, a quien le faltaba el verde)', de 1966.

Patrocinada por Iberdrola, la exposición incluye, además, siete de los 39 "monumentos" que Flavin dedicó entre 1964 y 1990 al artista y arquitecto ruso Vladímir Tatlin, realizados con tubos de luz blanca fría de 2,44 metros fijados a la pared.

Según Hinkson, el propio artista afirmó que sus iconos "no ensalzan al bendito salvador en catedrales suntuosas", sino que son "concentraciones construidas que celebran estancias desnudas" y que "aportan una luz limitada".