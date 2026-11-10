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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 11:10

La oposición israelí promueve un relevo en la Knéset para reducir el poder de Netanyahu

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Jerusalén, 10 nov (EFE).- La oposición israelí presentó este martes una petición firmada por más de 61 diputados, la mayoría absoluta en el Parlamento israelí, para elegir a un nuevo presidente de la Knéset momentos antes de su sesión inaugural tras las elecciones, informó el partido Yashar! (¡Recto!), de Gadi Eisenkot, en un comunicado.

Por EFE
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"El grupo parlamentario '¡Yashar! con Eisenkot' acaba de presentar más de 61 firmas de miembros de la 26ª Knéset al presidente de la Knéset, Amir Ohana, exigiendo su destitución y la celebración de una votación en el pleno de la Knéset para elegir a un nuevo presidente", recoge la nota.

Como parte de la solicitud, añade el comunicado, las fuerzas opositoras presentaron la candidatura del diputado Matán Kahana, de Yashar!, para el cargo.

La 26ª Knéset tenía previsto celebrar a las 16.00 hora local (14.00 GMT) su sesión inaugural en un escenario marcado por la pérdida de la mayoría parlamentaria del bloque pro Benjamín Netanyahu y por el intento de la oposición de aprovechar sus escaños para tomar el control de la cámara.

Los 120 diputados de la Knéset jurarán sus cargos en una sesión presidida por el jefe del Estado, el presidente Isaac Herzog.

Ohana, diputado del Likud de Netanyahu y actual presidente del Parlamento, aseguró que convocaría el debate sobre su sustitución con la condición de recibir una petición formal firmada por al menos 61 diputados y que, de ser así, lo haría en un plazo máximo de una semana.

El relevo tiene importancia política porque la presidencia de la Knéset controla buena parte de los procedimientos y de la agenda parlamentaria, incluida la puesta en marcha de los órganos temporales de la nueva cámara.

Entre ellos, figura la Comisión de Organización, que gestiona los asuntos parlamentarios hasta la formación de Gobierno y puede crear comisiones especiales y designar a sus responsables.

La oposición también anunció su intención de establecer una comisión estatal de investigación de los fallos que permitieron la masacre del 7 de octubre de 2023, algo a lo que Netanyahu se ha negado desde que tuvo lugar el ataque.

Además, se comprometió a derogar varias leyes de la reforma judicial impulsada por el Gobierno saliente desde 2023, un controvertido proyecto que amplió la influencia política sobre el nombramiento de jueces y limitó algunos mecanismos de control sobre el Ejecutivo.

Sin embargo, los 67 escaños de la oposición, que coinciden en la necesidad de sustituir al primer ministro en funciones, no conforman una mayoría gubernamental cohesionada, y podría resquebrajarse desde dentro.

De estos, 19 corresponden a partidos árabes, cuya hipotética colaboración rechaza el derechista Avigdor Líberman, mientras que el servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos -hasta ahora del bloque pro Netanyahu- constituye otro importante punto de fricción a la hora de poder integrar a formaciones jaredíes.

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