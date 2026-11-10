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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 21:25

La petrolera brasileña Petrobras gana un 46 % más hasta septiembre

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São Paulo, 10 nov (EFE).- La petrolera estatal brasileña Petrobras informó este martes de que obtuvo ganancias de 24.367 millones de dólares (unos 21.816 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2026, un 46 % más que en el mismo periodo del año pasado.

Por EFE
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El beneficio de la empresa, controlada por el Estado pero con acciones en las bolsas de São Paulo, Nueva York y Madrid, fue de 7.740 millones de dólares en el tercer trimestre, un aumento interanual del 28 %.

Por otro lado, en su comparación con el segundo trimestre, las ganancias entre julio y septiembre fueron un 26 % menores.

En el informe financiero, la mayor empresa de Brasil atribuyó los "sólidos" resultados trimestrales al récord en producción de gas y petróleo para este periodo, que sumó 3,512 millones de barriles equivalentes diarios.

Además, apuntó al récord de ventas de derivados en el mercado brasileño, gracias al mayor aprovechamiento de la capacidad de refino de las instalaciones.

"Este desempeño demuestra la fuerza de nuestra gestión operacional, que está consiguiendo extraer el máximo potencial de nuestros activos", afirmó la presidenta de la compañía, Magda Chambriard, en declaraciones citadas en el informe.

En los primeros nueve meses del año, Petrobras facturó con las ventas un total de 90.104 millones de dólares, un crecimiento del 37 % respecto al mismo periodo de 2025.

En cuanto al Ebitda ajustado (resultado operativo antes de impuestos) hasta septiembre, este fue de 46.667 millones de dólares, un aumento interanual del 48 %.

Durante este periodo, la deuda bruta disminuyó un 1 % respecto a los primeros nueve meses del año pasado y se situó en 69.970 millones de dólares.

La empresa informó también de que las inversiones crecieron un 20 % hasta alcanzar los 16.829 millones de dólares, casi todo dirigido a actividades de exploración y producción.

Petrobras se encuentra en plena campaña de exploración de una área marítima conocida como margen ecuatorial, situada frente a la costa amazónica en el norte del país.

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