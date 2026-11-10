La seguridad social de Paraguay denuncia a Ueno Bank por más de 516 millones de dólares

La denuncia fue realizada por el director jurídico del órgano previsional, Pablo Morínigo, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Según se detalla en el escrito, el IPS tiene en Ueno bank unos 516.379.399,69 de dólares en diversas cuentas.

Solo en colocaciones y depósitos del fondo común de jubilaciones y pensiones y el fondo de contingencia, el IPS tiene depositados unos 358.719.147,86 millones de la moneda estadounidense.

Los recursos se completan con los 157.660.251,82 millones de tres cuentas operativas para los fondos de salud, jubilaciones y pensiones.

La denuncia también alcanza a los directivos del Banco Central del Paraguay (BCP).

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La intervención de Ueno bank desembocó en una crisis que salpicó al ahora expresidente Santiago Peña, destituido en un juicio político por "mal desempeño de funciones" y quien permanece detenido en medio de la investigación por el caso.

El ahora extitular del BCP Carlos Carvallo renunció al anunciar el proceso contra la entidad financiera y se entregó el viernes a las autoridades.

Hoy, el presidente Pedro Alliana dijo que la recuperación de los recursos de los aportantes y jubilados del sector público "tendrá prioridad", y confirmó la devolución de sus ahorros a un 95 % de los clientes amparados por la garantía del Estado.

Esta jornada, la economista Liana Caballero, que ejerció la presidencia interina del BCP tras la renuncia de Carvallo la semana pasada, presentó su dimisión al directorio del organismo a través de una nota al Senado.

En la misiva, Caballero no indica un motivo para su dimisión.