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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 10:50

La UE afirma que Ucrania desaparecerá del mapa "si deja de luchar" e insiste en apoyarla

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Varna (Bulgaria), 10 nov (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, insistió este martes en la necesidad de apoyar a Ucrania y afirmó que este país "desaparecerá del mapa" si deja de luchar frentea la invasión rusa, al tiempo que denunció el aumento de ataques a suelo comunitario en el contexto de la guerra.

Por EFE
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"Es fundamental apoyar a Ucrania porque es un factor de estabilización. Fue Rusia quien invadió Ucrania. No debemos olvidarlo jamás. Si Ucrania deja de luchar ahora mismo, desaparecerá del mapa. Si Rusia deja de luchar ahora mismo, la guerra terminará," afirmó la presidenta de la CE en Varna, la capital marítima búlgara.

Von der Leyen se reunió allí con el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, en un encuentro para mostrar su apoyo a este país, miembro de la UE y de la OTAN, tras la serie de ataques en las últimas semanas a mercantes en el mar Negro, atribuidos a Rusia.

"Somos testigos este año y especialmente el mes pasado, de un incremento de incursiones, amenazas y ataques en Bulgaria, es decir contra el territorio europeo”, dijo Von der Leyen en rueda de prensa conjunta con Radev.

Al menos 30 marineros han muerto o han desaparecido en el último mes en una decena de ataques con drones a barcos mercantes ante las costas de Rumanía y Bulgaria.

Von der Leyen afirmó que la intención detrás de estos ataques es "sembrar el miedo y la incertidumbre en Europa".

"Conocemos bien este manual de uso y estamos fortaleciendo nuestra capacidad de resiliencia", declaró la presidenta de la CE, quien prometió una respuesta europea firme y unida a esos ataques, entre los que incluyó campañas de manipulación de información desde el extranjero, sin precisar el origen de esas agresiones.

Von der Leyen anunció la entrega a Bulgaria de una partida de 10 millones de euros de fondos europeos para actividades de búsqueda y rescate en el mar Negro, que se suman a los 10 comprometidos para Rumanía.

También reiteró la importancia de que esté operativo cuanto antes un centro de seguridad marítima, dirigido por esos dos países, y para el que la CE había destinado 50 millones de euros.

"La libertad de navegación en el Mar Negro debe restablecerse y preservarse. Es vital para las rutas comerciales de Bulgaria y Europa, pero también para la economía ucraniana y para la seguridad alimentaria mundial", declaró.

Al ser preguntado sobre el responsable de los ataques a barcos mercantes, Radev, considerado prorruso, dijo que son el resultado de la escalada en la agresión militar y la guerra que Rusia inició contra Ucrania, pero precisó que se sigue investigando para identificar a los agresores.

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