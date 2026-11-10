La UE defiende "una OTAN fuerte" como pieza clave para la paz en la posguerra en Ucrania

Las dos instituciones de la UE emitieron un comunicado conjunto tras la reunión que mantuvieron en Abu Dabi representantes de la UE, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN, para coordinar sus posiciones justo antes de las conversaciones trilaterales con Rusia de ucranianos y estadounidenses en esa ciudad.

Todos los participantes reafirmaron su "compromiso común con una arquitectura y unos mecanismos de seguridad europeos sólidos para la posguerra", y dejaron claro que "una OTAN fuerte seguirá siendo fundamental para la defensa colectiva euroatlántica", asegura el comunicado.

"El objetivo común es desarrollar un marco de seguridad práctico y que se refuerce mutuamente, que fortalezca la seguridad a largo plazo de Ucrania y genere la confianza necesaria para alcanzar una solución negociada", añade.

La idea de esa reunión previa a las conversaciones trilaterales era "continuar su estrecha coordinación en los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania y establecer las condiciones para una paz duradera, incluido el apoyo a garantías de seguridad sólidas (para Kiev) como parte de cualquier acuerdo", según las instituciones comunitarias.

Agregaron que las conversaciones se desarrollaron de forma colaborativa entre los socios europeos, Ucrania y Estados Unidos, "lo que refleja sus objetivos comunes, las consultas en curso y su compromiso con la seguridad euroatlántica".

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El emisario de la Casa Blanca, Jared Kushner, abogó este martes en Abu Dabi por la creación de un nuevo sistema de seguridad en Europa que garantice la paz en el continente "durante decenas, sino cientos de años", aunque en la víspera de la reunión también aseguró que la OTAN seguirá siendo la piedra angular de la seguridad en Europa.

En la reunión con los europeos de este martes, los participantes hicieron hincapié en que cualquier acuerdo futuro debe respetar la soberanía, la integridad territorial y la autonomía en la toma de decisiones, y ofrecer garantías de seguridad creíbles para Ucrania.

En ese contexto, además de centrarse principalmente en una paz duradera, el debate abordó cómo aprovechar las instituciones y los acuerdos de seguridad europeos existentes tras el fin de la guerra en Ucrania.

Reconocieron, asimismo, que es "fundamental abordar las preocupaciones en materia de seguridad tras la guerra y reducir el riesgo de conflicto", y debatieron "cómo garantizar mecanismos sólidos para gestionar el riesgo y evitar una escalada peligrosa".

Finalmente, garantizaron que los socios europeos, Ucrania y Estados Unidos "seguirán colaborando estrechamente a lo largo de todo el proceso de negociación", para "avanzar hacia debates multilaterales más amplios en los que participen los socios europeos" y lograr una paz integral y duradera.