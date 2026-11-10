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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 09:35

La UE no descarta más sanciones a Irán tras señalarlo Francia como autor de ciberataques

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Bruselas, 10 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) expresó este martes su "plena solidaridad" con Francia después de que el Gobierno galo señalase a Irán como autor de los ciberataques que sufrieron en octubre los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados, y no descartó imponer más medidas restrictivas contra el régimen iraní.

Por EFE
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"La Unión Europea (UE) expresa su plena solidaridad con Francia tras los ciberataques que afectaron a los sistemas de refrigeración en cientos de supermercados franceses. Somos conscientes de que Francia ha atribuido estos hechos a Irán", dijo en una rueda de prensa el portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Anouar El Anouni.

"A la espera de las deliberaciones con los Estados miembros, la Unión Europea está preparada para ofrecer una respuesta rápida y unida", añadió.

El portavoz explicó que el Ejecutivo comunitario seguirá abordando "este tipo de comportamientos maliciosos" a través de la aplicación de distintas leyes y directivas, "incluyendo sanciones".

"Hemos instado reiteradamente a todos los Estados a abstenerse de llevar a cabo actividades maliciosas en el ciberespacio y seguiremos abordando este tipo de comportamientos maliciosos utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance -también bajo la ciberdiplomacia de la UE-, incluyendo sanciones", destacó El Anouni.

La Comisión Europea recordó que ya califica como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica iraní y que ha impuesto recientemente "amplias sanciones a Irán debido a su programa nuclear, a las violaciones de los derechos humanos y a los obstáculos a la libertad de navegación".

En el ámbito de la ciberseguridad, el portavoz comunitario añadió que el pasado mes de marzo la UE ya adoptó medidas restrictivas contra la empresa iraní Emennet Pasargad, que obtuvo acceso ilegal a una base de datos de suscriptores franceses y ofreció su contenido a la venta en la web oscura, además de haber llevado a cabo acciones maliciosas en Suecia.

"Actualmente, estamos trabajando en más sanciones cibernéticas", zanjó el portavoz.

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