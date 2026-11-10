La Web Summit se rinde ante los encantos de los avances tecnológicos chinos

"Estamos agradecidos a los oradores y socios como Apple, Meta y Google. Son las compañías tecnologías dominantes de hoy. Estas compañías, sin excepción, empezaron en California. Pero cada vez más las superestrellas del futuro no vienen de California, vienen de China", expuso el fundador de la Web Summit, Paddy Cosgrave, durante la ceremonia de apertura.

Las empresas del gigante asiático entraron pisando fuerte, también en la ceremonia de apertura, con robots y coches voladores incluso, para las delicias del público.

Agentes de inteligencia artificial -considerados el futuro de esta tecnología-, robótica, fabricación de coches o energía son algunos de los sectores en los que ofrecen servicios, bajo nombres como Agibot, Hisense, Xiaomi, Modelbest y Even Realities, entre otros.

La incubadora de startups de inteligencia artificial y robótica AGI Villa, con sede en Shanghái y cerca de 3.000 empresas a sus espaldas, es una de las entidades que ha apostado por estar presente en esta edición ante las oportunidades que ofrece el mercado europeo y con el crecimiento que ven en su propio ecosistema empresarial.

"El mercado europeo interesa mucho a las compañías chinas porque aquí tenemos buenas infraestructuras y un mercado muy diversificado y especialmente para la inteligencia artificial física vemos que hay un gran potencial", expuso en declaraciones a EFE la fundadora de la incubadora, Monica Wang, poniendo como ejemplos el sector sanitario o agrícola.

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Entre los retos que identifica a la hora de entrar en el mercado europeo, Wang precisó que la normativa es diferente, especialmente en lo que se refiere al almacenamiento de datos, así como "cuestiones culturales y políticas".

En la mañana de esta primera jornada de ponencias, generó interés entre el público la charla que dio la responsable de Estrategia de la compañía de robótica Galbot, Yuli Zhao, que mostró los androides que ha diseñado su compañía.

En un fluido inglés, Zhao explicó los avances de sus robots, capaces de incorporarse cada vez a más sectores y de tener más movimiento, al tiempo que invitó a los interesados a acercarse a su estand en estos días de feria para conocer mejor el producto.

Entre las empresas locales estaba Artur Chirilenco, responsable del departamento de Róbotica de HPRobotics, quien espera encontrar nuevos socios en esta edición, especialmente en el mercado ibérico.

En su opinión, una mayor presencia de empresas chinas supone una "competitividad sana", ya que "cuanta más competitividad, mejor es para el consumidor final".

"El hecho de que haya más empresas no es un problema para nosotros, es un desafío para hacer un trabajo mejor", aseguró a EFE.

La Web Summit, uno de los principales eventos tecnológicos del mundo, espera reunir hasta el 12 de noviembre a más de 70.000 empresas, inversores y oradores provenientes de 164 países en la Feria Internacional de Lisboa, siendo esta su edición "más internacional", según los organizadores.

El encuentro nació en Dublín en 2009 como una conferencia de 150 personas y se ha convertido en una cita internacional para empresas emergentes, grandes compañías tecnológicas e inversores.