ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 13:20

Las autoridades iraníes detienen a varias mujeres por no usar el velo islámico

Imagen sin descripción

Teherán, 10 nov (EFE).- La Fiscalía de Teherán informó este martes de la detención de varias mujeres por no usar el velo islámico, en un acto que calificó como una campaña contra el hiyab, en momentos en que el número de mujeres que no se cubren el cabello ha aumentado considerablemente en el último año.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Fiscalía indicó que las detenciones, cuyo número no precisó, se llevaron a cabo en la calle Iranshar de Teherán, una zona céntrica conocida por sus cafeterías y frecuentada por jóvenes, entre ellos numerosas mujeres que no usan el velo, según informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Además, acusó a las personas arrestadas de estar "vinculadas con corrientes que abiertamente promueven el incumplimiento del hiyab" y advirtió de que, en coordinación con las fuerzas del orden, emprenderá acciones contra estas prácticas conforme a la ley.

"En cumplimiento de las instrucciones del jefe del Poder Judicial (Golamhosein Mohseni Eyei) de identificar y actuar contra grupos organizados que promueven prácticas como la falta de uso del velo y la desnudez, y que cometen y fomentan comportamientos considerados socialmente inapropiados, la Fiscalía de Teherán ha intervenido", explicó Mizan.

A finales de septiembre, Eyei ordenó al fiscal general del Estado "perseguir con firmeza las anomalías sociales", en referencia a las mujeres que no llevan el velo islámico o no se cubren el cuerpo, lo que dio paso a una serie de medidas por parte de las autoridades.

En octubre, la Fiscalía de la capital iraní abrió una causa judicial contra los organizadores de la Feria de Arte de Teherán por incumplir presuntamente "las normas legales e islámicas" y puso en marcha una investigación sobre la feria deportiva Fitex tras las críticas de medios conservadores por la participación de mujeres que supuestamente vulneraron las normas de vestimenta islámica.

La decisión de endurecer las medidas se adoptó ante la creciente presencia de mujeres que salen a las calles de grandes ciudades como Teherán o participan en eventos sociales sin cubrirse el cabello, e incluso con camisetas de manga corta, de tirantes o tops cortos, especialmente durante el último año.

Esta situación es fruto de un movimiento de desobediencia civil femenina surgido tras la muerte en septiembre de 2022 de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años detenida por no llevar bien puesto el velo islámico, lo que desató protestas bajo el lema 'Mujer, Vida, Libertad' contra la República Islámica, reprimidas con cientos de muertos y miles de detenidos, según organizaciones de derechos humanos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más

Te puede interesar