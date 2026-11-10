Las autoridades iraníes detienen a varias mujeres por no usar el velo islámico

La Fiscalía indicó que las detenciones, cuyo número no precisó, se llevaron a cabo en la calle Iranshar de Teherán, una zona céntrica conocida por sus cafeterías y frecuentada por jóvenes, entre ellos numerosas mujeres que no usan el velo, según informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Además, acusó a las personas arrestadas de estar "vinculadas con corrientes que abiertamente promueven el incumplimiento del hiyab" y advirtió de que, en coordinación con las fuerzas del orden, emprenderá acciones contra estas prácticas conforme a la ley.

"En cumplimiento de las instrucciones del jefe del Poder Judicial (Golamhosein Mohseni Eyei) de identificar y actuar contra grupos organizados que promueven prácticas como la falta de uso del velo y la desnudez, y que cometen y fomentan comportamientos considerados socialmente inapropiados, la Fiscalía de Teherán ha intervenido", explicó Mizan.

A finales de septiembre, Eyei ordenó al fiscal general del Estado "perseguir con firmeza las anomalías sociales", en referencia a las mujeres que no llevan el velo islámico o no se cubren el cuerpo, lo que dio paso a una serie de medidas por parte de las autoridades.

En octubre, la Fiscalía de la capital iraní abrió una causa judicial contra los organizadores de la Feria de Arte de Teherán por incumplir presuntamente "las normas legales e islámicas" y puso en marcha una investigación sobre la feria deportiva Fitex tras las críticas de medios conservadores por la participación de mujeres que supuestamente vulneraron las normas de vestimenta islámica.

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La decisión de endurecer las medidas se adoptó ante la creciente presencia de mujeres que salen a las calles de grandes ciudades como Teherán o participan en eventos sociales sin cubrirse el cabello, e incluso con camisetas de manga corta, de tirantes o tops cortos, especialmente durante el último año.

Esta situación es fruto de un movimiento de desobediencia civil femenina surgido tras la muerte en septiembre de 2022 de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años detenida por no llevar bien puesto el velo islámico, lo que desató protestas bajo el lema 'Mujer, Vida, Libertad' contra la República Islámica, reprimidas con cientos de muertos y miles de detenidos, según organizaciones de derechos humanos.