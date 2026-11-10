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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 13:30

Las diferencias en la aplicación de sanciones a Rusia reducen su impacto según auditores

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Bruselas, 10 nov (EFE).- Las diferencias que hacen los países de la Unión Europea a la hora de aplicar las sanciones comerciales contra Rusia reducen su impacto y crean riesgos de elusión, según un informe de los auditores del Tribunal de Cuentas comunitario, publicado este martes.

Por EFE
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El estudio, realizado entre febrero de 2022 y finales de 2025 tras analizar la situación en cinco Estados miembros (Alemania, Bulgaria, Letonia, Países Bajos y Polonia), concluye también que las sanciones comerciales han contribuido a una reducción drástica del volumen de bienes intercambiados con Rusia, especialmente de los relacionados con capacidades militares.

"Las sanciones comerciales de la UE tendrán el impacto previsto si todos los Estados miembros las aplican de manera uniforme y coordinada", afirmó Mihails Kozlovs, miembro del tribunal responsable de la auditoría.

"La Comisión ha trabajado intensamente para establecer el marco necesario y coordinar la ejecución, pero las normas poco claras y las insuficiencias en la aplicación atenúan el impacto de las sanciones y hacen que sea más fácil sortearlas", añadió.

Por ello, señaló en una rueda de prensa, los auditores han pedido a Bruselas que analice las diferencias como primer paso para corregir las deficiencias.

El Tribunal de Cuentas de la UE reconoce que Bruselas ha llevado a cabo "esfuerzos considerables" para coordinar la aplicación de las sanciones y que se han establecido medidas antielusión para frenar la exportación de bienes a través de terceros países.

Sin embargo, la ambigüedad del marco jurídico, y la ejecución incoherente por parte de las autoridades nacionales reducen su eficacia.

Para los auditores, la redacción de las sanciones a veces resulta vaga y abre la puerta a interpretaciones divergentes por parte de los Estados miembros en lo que respecta a las exenciones, lo que permite a quienes buscan eludir las sanciones elegir deliberadamente a aquellos con controles menos estrictos.

Otros problemas son el uso desigual de las herramientas de intercambio de información y las lagunas en la supervisión por parte de la Comisión.

Estas insuficiencias, concluyen los auditores, socavan la aplicación uniforme y eficaz de las sanciones comerciales.

Desde febrero de 2022, la UE ha impuesto 21 paquetes de sanciones a Rusia con el fin de debilitar su esfuerzo bélico restringiendo el comercio de bienes estratégicos.

El comercio entre los Veintisiete y Rusia ha caído drásticamente, aunque sigue habiendo intercambios comerciales.

Desde 2021, la UE ha pasado de ser el primer socio comercial de Moscú a ser el tercero. En 2025, la UE representaba en torno al 10 % del comercio de mercancías de Rusia, por valor de 58.000 millones de euros, frente a los 253.000 millones de euros de 2021, es decir, una disminución de más de tres cuartas partes.

El impacto de las sanciones sobre las importaciones se estima en unos 11.000 millones de euros, es decir, el 75 % de las procedentes de Rusia antes de la guerra.

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