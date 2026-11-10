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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 19:05

Las ganancias de Telefónica Brasil crecen un 23,3 % hasta septiembre

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São Paulo, 10 nov (EFE).- Telefónica Brasil aumentó sus beneficios en un 23,3 % en los nueve primeros meses del año, con un balance positivo de 5.290 millones de reales (unos 947 millones de dólares u 848 millones de euros), informó este martes la filial de la empresa española.

Por EFE
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En el tercer trimestre, los beneficios netos de Telefónica Brasil llegaron a 2.456 millones de reales (439 millones de dólares al cambio actual), lo que representa un aumento del 30,1 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

La facturación entre enero y septiembre ascendió a 47.237 millones de reales (cerca de 8.459 millones de dólares), con un incremento del 7,4 % con respecto al mismo período del año pasado.

Telefónica Brasil atribuyó el aumento en la facturación principalmente a la expansión de los ingresos de los sectores de datos corporativos, tecnologías de la información (TIC) y servicios digitales.

El beneficio bruto de explotación, medido por el indicador EBITDA, alcanzó los 18.123 millones de reales (3.245 millones de dólares aproximadamente) en los nueve primeros meses del año, con un alza del 9,9 %.

La empresa destacó en un comunicado el "sólido crecimiento" de la base de clientes de Vivo, su marca de telefonía móvil, que cerró el tercer trimestre con 106 millones de usuarios, con un incremento anual del 3,4 %, que permite mantener a esta operadora como la líder del mercado brasileño.

Igualmente, el negocio de internet por fibra óptima continuó avanzando, con un aumento del 6,4 % en la instalación de esta tecnología (32,4 millones de domicilios con cobertura) y un incremento del 10,8 % en casas conectadas, llegando a 8,4 millones de viviendas.

Telefónica Brasil invirtió en los primeros nueve meses del año 6.911 millones de reales (unos 1.237 millones de dólares), lo que representa un aumento del 4,1 % con respecto al mismo periodo de 2025.

El 75 % de las inversiones se concentró en la expansión y mejorías de las redes fijas y móviles, según el comunicado.

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