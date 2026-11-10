Las negociaciones tripartitas sobre Ucrania continuarán mañana tras 4,5 horas de consultas

Las delegaciones, que se veían las caras por primera vez en casi nueve meses, mantuvieron cuatro horas y media de consultas durante la primera jornada.

La conclusión de la reunión de este martes fue también confirmada a la prensa por el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, que está encabezado por Rustem Umérov, jefe de la delegación ucraniana.

Al abrir la reunión, los emisarios de la Casa Blanca expresaron su interés en abordar la necesidad de una nueva arquitectura de seguridad para Europa que tenga en cuenta las preocupaciones de todas las partes, incluida Rusia.

"Necesitamos un nuevo sistema que garantice la paz durante decenas, sino cientos de años (...) Esperemos que ésta sea la última guerra", dijo Jared Kushner, yerno del presidente de EE.UU., al comienzo del encuentro.

Además, recordó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, está empeñado en lograr la paz, ya que considera que "la guerra dura ya demasiado".

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Mientras, Umérov aseguró que sus "prioridades clave son un alto el fuego, garantías fiables de seguridad para la posguerra, reconstrucción económica y desarrollo de Ucrania y también medidas humanitarias".

Respecto a una posible tregua, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien no viajó a la ciudad emiratí, la descartó totalmente en vísperas de la llegada del invierno.

"No aceptaremos otra tregua, otro alto el fuego, o como quieran llamarlo, sin comprender qué sucederá después", dijo, y añadió que Europa busca "una vez más organizar una pausa, un respiro" para que Ucrania pueda recuperar fuerzas.

Aunque los rusos se empeñaron en rebajar la presencia europea en Abu Dabi, ucranianos, europeos, estadounidenses y representantes de la OTAN coordinaron sus posturas antes del comienzo de la reunión.