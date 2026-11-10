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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 09:40

Lavrov descarta una tregua para que Ucrania pueda recuperar fuerzas

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Moscú, 10 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, descartó hoy un alto al fuego en Ucrania, al aludir a las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y EE.UU. que tienen lugar este martes en Abu Dabi.

Por EFE
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"No aceptaremos otra tregua, otro alto el fuego, o como quieran llamarlo, sin comprender qué sucederá después", dijo el jefe de la diplomacia rusa durante una rueda de prensa posterior a la reunión ministerial de la OTSC (Organización del Tratado de Seguridad Colectiva).

Añadió que Europa busca "una vez más organizar una pausa, un respiro" para que Ucrania pueda recuperar fuerzas.

"(La presidenta de la Comisión Europea) Ursula von der Leyen declaró: 'No habrá debates sobre los parámetros de la arquitectura de seguridad hasta que haya un alto el fuego sostenible'. Esa es, una vez más, la vieja lógica: deben ganar tiempo para sus aliados, el régimen de Kiev, y usar ese tiempo para, de alguna manera, compensar las pérdidas militares sufridas", enfatizó.

Lavrov subrayó que Moscú no aceptará esa opción, en la que está interesado tanto Kiev como los europeos y socios de Rusia que quieren recibir suministros de cereales rusos y ucranianos por el mar Negro.

A su vez, mostró confianza en que Estados Unidos pueda proseguir el diálogo sobre las garantías de seguridad que recibirán ambos bandos al término de los combates en Ucrania.

"Sin hacernos ilusiones, y habiendo aprendido de la experiencia, esperamos sinceramente que esta vez la administración estadounidense tenga la determinación de continuar este diálogo con miras a lograr un equilibrio justo de intereses, donde la seguridad de nadie se vea vulnerada", aseguró.

Las declaraciones de Lavrov se producen mientras las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos llevan a cabo negociaciones en Abu Dabi.

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