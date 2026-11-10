León XIV parte hacia Córdoba para celebrar su segunda misa multitudinaria en Argentina

El papa inició viaje pasadas las 7.40 hora local (10.30 GMT) desde el Aeroparque Jorge Newbery y tiene previsto aterrizar a las 9.00 hora local (12:00 GMT) en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, en la ciudad de Córdoba (centro).

Desde allí se trasladará hasta la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el recinto de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde presidirá la celebración religiosa a las 10.00 hora local (13.00 GMT).

Después de la misa, León XIV recorrerá parte de la ciudad en el papamóvil para saludar a los fieles que se congreguen a lo largo del trayecto, hasta llegar a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas.

Según la agenda oficial, a las 16.55 hora local (19.55 GMT) regresará al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires.

Desde ayer lunes, jóvenes y fieles de distintos puntos del país participan en una vigilia en el recinto de la FAdeA para esperar al papa, con música, oración y actividades religiosas que se extendieron durante toda la noche.

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Tras regresar a Buenos Aires, León XIV tiene previsto reunirse con jóvenes a las 20.15 hora local (23.15 GMT) en el Monumento de los Españoles de la capital argentina.