Leopoldo López confía en elecciones presidenciales y parlamentarias en Venezuela en 2027

"Tras un proceso de negociación entre el régimen (oficialista) y las fuerzas democráticas, con el apoyo y la supervisión de Estados Unidos, existe el compromiso de contar con un nuevo Tribunal Supremo a finales de año, una nueva Junta Electoral a principios del año que viene y un calendario claro para las elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional, que deberían celebrarse en el año 2027", dijo López en la "Conferencia de la Libertad de Berlín".

Subrayó que "el pueblo venezolano quiere elecciones", sin las cuales, añadió, no habrá transición política, y resaltó que no será hasta que haya comicios en los que el pueblo pueda expresar su voluntad a través del voto cuando se pueda decir que esta transición ha comenzado y se pueda, por fin, pasar a una nueva fase.

Recordó que tras décadas de lucha por la libertad, victorias electorales robadas y acudir a la comunidad internacional, todo sin éxito, fue la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, "por una fuerza externa, por parte de Estados Unidos", en enero pasado, la "chispa" que "abrió la posibilidad de una transición hacia la democracia" en Venezuela.

"Estamos mejor que antes de la captura de Maduro, pero quiero dejar esto muy claro: no estamos donde queremos estar, porque queremos una Venezuela verdaderamente democrática y soberana", afirmó.

Concedió que las transiciones llevan tiempo, son difíciles y "no siguen una línea recta", de manera que también la de Venezuela debe entenderse "por capas".

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López se refirió a la transición geopolítica, de una Venezuela "bajo el impacto, el control, la vigilancia y al servicio de poderosas potencias autocráticas" como China, Rusia, Irán y Cuba, a las que servía de plataforma para ejercer influencia sobre todo el continente, a una Venezuela "bajo la influencia, la tutela o el apoyo de Estados Unidos".

"No estamos donde queremos estar, porque queremos ser una nación verdaderamente soberana y democrática", reiteró, pero aseguró que puestos a elegir, los venezolanos preferirán "cien veces" trabajar con Estados Unidos y contar con su apoyo que estar bajo "la influencia de China, Rusia, Irán, Cuba, los narcotraficantes de México y los de Colombia".

López aludió a algunos avances en lo que respectas a la transición económica y a anuncios de futuras inversiones por valor de miles de millones de dólares en el sector energético venezolano, pero lamentó que la población venezolana sigue sin vislumbrar la posibilidad de que mejore su bienestar.

También destacó la necesidad de una transición militar, que calificó de prioridad, porque lo contrario abriría la puerta al regreso de un régimen populista y autocrático.