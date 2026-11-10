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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 10:05

Llegada de León XIV a Córdoba despierta esperanza: "Que nos traiga unión a los argentinos"

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Córdoba (Argentina), 10 nov (EFE).- Con mantas para combatir el frío, termos de café y mate, y la expectativa de recibir una bendición, cientos de miles de personas se congregaron durante la noche y la mañana de este martes en la ciudad argentina de Córdoba para recibir al papa León XIV, cuya llegada despertó entre los fieles deseos de paz, esperanza y unidad.

Por EFE
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"Que nos traiga paz, unión y esperanza para todos los argentinos", dijo a EFE Eliseo, un jubilado cordobés de 67 años que llegó al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en la noche del lunes y pasó allí la noche.

Su espera tenía además un significado especial: quería volver a ocupar el mismo lugar desde el que había visto al papa Juan Pablo II durante su visita de 1987.

"Es muy emocionante poder ver dos papas", contó a EFE, al recordar que también había asistido a la misa que el pontífice polaco celebró en FAdeA.

Más de 250.000 personas pasaron la noche en el predio, en una convocatoria que las autoridades locales estiman que podría superar el millón de asistentes en la ciudad.

La emoción se mezclaba con el deseo de que la visita deje algo más que una celebración religiosa. "Que haya un cambio dentro del corazón del hombre, que esto no sea superficial", pidió Leonor Malvazo, de 80 años, una exprofesora cordobesa que llegó con su hija y pasó varias horas entre peregrinos.

"Me siento inmensamente feliz de que el papa esté con nosotros y venga a darnos una bendición que nos llene de paz, unión y fraternidad", agregó.

También hubo fieles de otros países. Eumelia Fernández, cubana radicada en Córdoba desde 1996, llegó en la madrugada: "Estamos aquí para tener el honor de recibir al Papa".

"Es parte de poder estar cerca y de esa manera tratar de sacrificarse", explicó sobre las horas de vigilia Mario Angulo, de 50 años, quien llegó el lunes a las cinco de la tarde junto a familiares y amigos para intentar ver al pontífice de cerca.

León XIV aterrizó a las 8.58 hora local (11.58) en la ciudad de Córdoba, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora y un coro de niños que cantó el Aleluya.

Tras saludar a los fieles y recibir algunos obsequios, partió hacia FAdeA para presidir la misa prevista para las 10.00 hora local (13:00GMT).

Más tarde, el papa recorrerá parte de la ciudad en el papamóvil para saludar a los fieles congregados a lo largo del trayecto, hasta llegar a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas.

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