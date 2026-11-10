ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 11:15

Los precios en EEUU se incrementaron en octubre un 0,4 % con respecto a septiembre de 2026

Imagen sin descripción

Washington, 10 nov (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos mostró un incremento en octubre del 0,4 % con respecto al mes previo, lo que incluye una subida destacada del precio de la gasolina del 1 % con respecto a septiembre de 2026, según informó este martes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El BLS no pudo ofrecer una comparativa interanual en este análisis de octubre debido a que el cierre del Gobierno Federal estadounidense, que tuvo lugar entre octubre y noviembre de 2025, hizo entonces imposible la compilación de datos.

El incremento mes a mes del IPC estadounidense se ralentizó ligeramente con respecto a septiembre (cuando el indicador subió un 0,6 %) y se situó a un nivel idéntico que en agosto.

Por su parte, el dato subyacente del IPC, que excluye alimentos y energía debido a su volatilidad, experimentó una subida del 0,3 % con relación a septiembre, periodo para el que el dato también mostró una escalada del 0,3 % con respecto al mes precedente.

En todo caso, y aunque no se pueda ofrecer una tasa interanual oficial del IPC general para octubre, los analistas consideran que la inflación a ese nivel se mantiene bien por encima del 2 % que se marca como meta la Reserva Federal estadounidense.

La subida de los precios de la gasolina, que se encareció en octubre un 1 % con respecto a septiembre, se enfrió en todo caso, ya que entre el octavo y noveno mes del año había subido un 9 %.

En cualquier caso, la gasolina, cuyos precios se han visto claramente afectados por la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán en febrero, registró una subida del 37,4 % en relación a octubre de 2025, al ser uno de los pocos componentes del IPC de octubre que sí contó con una referencia interanual compilada por el BLS.

La energía en conjunto se encareció un 0,7 % con respecto a septiembre, con una destacada subida del 2 % en lo referente al gasóleo de calefacción.

El encarecimiento de la energía, y en especial de los combustibles, ha sido un factor de peso en la sonada derrota encajada por el Partido Republicano del presidente, Donald Trump, en las elecciones del pasado martes, donde los demócratas recuperaron el control de ambas Cámaras del Congreso.

A su vez, en octubre, los alimentos se encarecieron en Estados Unidos un 0,5 % con respecto a septiembre, mientras que los vehículos nuevos lo hicieron un 0,2 %, los servicios de transporte un 0,8 % y los servicios médicos un 0,3 %.

El IPC es uno de los datos clave para evaluar el estado de la economía por parte de la Reserva Federal, que celebra su próxima reunión de política monetaria el 8 y 9 de diciembre con la expectativa de que volverá a subir los tipos -actualmente en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %- para enfriar los precios.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Política
¿Por qué Alliana barrió la cúpula militar? Esto explica el ministro de Defensa
Ver más

Te puede interesar