Los precios en EEUU se incrementaron en octubre un 0,4 % con respecto a septiembre de 2026

El BLS no pudo ofrecer una comparativa interanual en este análisis de octubre debido a que el cierre del Gobierno Federal estadounidense, que tuvo lugar entre octubre y noviembre de 2025, hizo entonces imposible la compilación de datos.

El incremento mes a mes del IPC estadounidense se ralentizó ligeramente con respecto a septiembre (cuando el indicador subió un 0,6 %) y se situó a un nivel idéntico que en agosto.

Por su parte, el dato subyacente del IPC, que excluye alimentos y energía debido a su volatilidad, experimentó una subida del 0,3 % con relación a septiembre, periodo para el que el dato también mostró una escalada del 0,3 % con respecto al mes precedente.

En todo caso, y aunque no se pueda ofrecer una tasa interanual oficial del IPC general para octubre, los analistas consideran que la inflación a ese nivel se mantiene bien por encima del 2 % que se marca como meta la Reserva Federal estadounidense.

La subida de los precios de la gasolina, que se encareció en octubre un 1 % con respecto a septiembre, se enfrió en todo caso, ya que entre el octavo y noveno mes del año había subido un 9 %.

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En cualquier caso, la gasolina, cuyos precios se han visto claramente afectados por la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán en febrero, registró una subida del 37,4 % en relación a octubre de 2025, al ser uno de los pocos componentes del IPC de octubre que sí contó con una referencia interanual compilada por el BLS.

La energía en conjunto se encareció un 0,7 % con respecto a septiembre, con una destacada subida del 2 % en lo referente al gasóleo de calefacción.

El encarecimiento de la energía, y en especial de los combustibles, ha sido un factor de peso en la sonada derrota encajada por el Partido Republicano del presidente, Donald Trump, en las elecciones del pasado martes, donde los demócratas recuperaron el control de ambas Cámaras del Congreso.

A su vez, en octubre, los alimentos se encarecieron en Estados Unidos un 0,5 % con respecto a septiembre, mientras que los vehículos nuevos lo hicieron un 0,2 %, los servicios de transporte un 0,8 % y los servicios médicos un 0,3 %.

El IPC es uno de los datos clave para evaluar el estado de la economía por parte de la Reserva Federal, que celebra su próxima reunión de política monetaria el 8 y 9 de diciembre con la expectativa de que volverá a subir los tipos -actualmente en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %- para enfriar los precios.