Los sistemas de telecomunicaciones del mayor puerto de Brasil sufren un ciberataque

El ciberataque causó un apagón eléctrico la mañana del viernes, que dejó fuera de servicio las conexiones de telefonía, internet y otros sistemas internos, pero no afectó las operaciones logísticas del puerto, según un comunicado de APS.

La operadora del puerto afirmó que "se sabe que hubo un ataque cibernético" a sus sistemas, pero de momento no se conoce el origen del mismo y "no fue posible determinar su alcance, ni si hubo acceso a datos".

APS dijo que continúa trabajando para reestablecer el servicio de su página web y otros sistemas internos, que continúan sin funcionar, aunque el lunes ya se recuperaron los servicios de internet y de telefonía.

La entrada y salida de buques y los accesos terrestres al puerto se han mantenido operativos en todo momento y "no hay riesgo de paralización" de los mismos, según la nota.

El puerto de Santos, de titularidad pública, es el mayor de América Latina y concentra cerca del 30 % del flujo comercial de Brasil.

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El complejo portuario está localizado en la ciudad del mismo nombre, a 70 kilómetros de São Paulo, y cuenta con 53 terminales para recibir buques de mercancías y cargueros para el transporte de minerales, cereales y combustibles.