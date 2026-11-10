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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:50

Los sistemas de telecomunicaciones del mayor puerto de Brasil sufren un ciberataque

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São Paulo, 10 nov (EFE).- El puerto de Santos, el mayor de Brasil, sufrió un ciberataque que afectó a sus sistemas de telecomunicaciones desde el pasado viernes, informó este martes la Autoridad Portuaria de Santos (APS).

Por EFE
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El ciberataque causó un apagón eléctrico la mañana del viernes, que dejó fuera de servicio las conexiones de telefonía, internet y otros sistemas internos, pero no afectó las operaciones logísticas del puerto, según un comunicado de APS.

La operadora del puerto afirmó que "se sabe que hubo un ataque cibernético" a sus sistemas, pero de momento no se conoce el origen del mismo y "no fue posible determinar su alcance, ni si hubo acceso a datos".

APS dijo que continúa trabajando para reestablecer el servicio de su página web y otros sistemas internos, que continúan sin funcionar, aunque el lunes ya se recuperaron los servicios de internet y de telefonía.

La entrada y salida de buques y los accesos terrestres al puerto se han mantenido operativos en todo momento y "no hay riesgo de paralización" de los mismos, según la nota.

El puerto de Santos, de titularidad pública, es el mayor de América Latina y concentra cerca del 30 % del flujo comercial de Brasil.

El complejo portuario está localizado en la ciudad del mismo nombre, a 70 kilómetros de São Paulo, y cuenta con 53 terminales para recibir buques de mercancías y cargueros para el transporte de minerales, cereales y combustibles.

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