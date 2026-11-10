Luján, ciudad de la fe argentina, lista para masiva peregrinación por visita de León XIV

A 70 kilómetros de Buenos Aires, la urbe está habituada a las movilizaciones religiosas por ser custodia de Nuestra Señora de Luján, pero la visita del pontífice ha tenido un impacto no visto antes en la vida cotidiana de sus habitantes, que se mueven entre vallados y policías, con numerosos cortes de tráfico y restricciones de movimientos.

La historia de Nuestra Señora de Luján se remonta a la primera capilla dedicada a la Virgen en el siglo XVII, en tiempos de la Colonia española.

Pero tomó auge en 1887, cuando fue coronada por decisión de León XIII, de quien Robert Prevost tomó su nombre como pontífice al ser electo papa el 8 de mayo de 2025, el mismo día en que se celebra la solemnidad de la patrona de Argentina.

Las misas de León XIV reunieron el lunes 2,5 millones de personas en Buenos Aires y este martes 650.000 en la ciudad de Córdoba, una gran movilización que se va a repetir en Luján, donde los peregrinos han comenzado a arribar desde los más diversos puntos de Argentina y ya inundan las calles para ganar un lugar privilegiado en el trayecto que recorrerá el papa.

Esto implica que miles de personas van a acampar y pasar la noche a la intemperie en Luján, una ciudad de unos 106.000 habitantes.

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Ella participó de la inauguración de un gigantesco mural ubicado bajo un puente en la ruta de acceso a la ciudad con las imágenes de León XIV y su antecesor el argentino Francisco, pintado por integrantes de los Hogares de Cristo, organización que ayuda a personas en situación de calle o con adicciones.

Hacia el atardecer, grupos religiosos y fieles de todo el país comenzaron a tomar posición en la avenida principal que desemboca en la monumental basílica de estilo neogótico que domina las vistas de Luján, donde durante toda la noche de vigilia habrá un festival con música y atracciones para amenizar la espera.

Mientras tanto, en las calles se multiplican los controles policiales, lo que provoca algunas incomodidades para los vecinos, pese a que esta localidad está acostumbrada a recibir peregrinos, especialmente en las primeras semanas de octubre, cuando atrae a cientos de miles de jóvenes.

Rubén Santillán tiene su casa a tres cuadras de la basílica y le parece excesivo que desde hace diez días se haya instalado un vallado a diez cuadras alrededor de la plaza central: "Me parece muchísimo porque hay mucha gente, al menos la mitad de la ciudad, que vive adentro de este vallado. Se complica moverse", argumentó a EFE.

Este lujanense considera, además, que el operativo que custodiará la seguridad de León XIV ha complicado la vida de los comerciantes: "Muchos se prepararon para recibir a la gente y venderles empanadas, sándwiches, gaseosas, agua, pero les va a ser imposible comercializar porque el ingreso para ellos está muy vedado".

Las autoridades han desplegado en torno a 12.000 efectivos de las fuerzas de seguridad en Luján con motivo del papa.

Después de tres jornadas de intensa actividad en Buenos Aires y Córdoba, León XIV cerrará este miércoles su visita pastoral a Argentina en el lugar más simbólico para la fe católica y uno de los que más peregrinos reciben en Sudamérica.

El papa llegará al santuario de Nuestra Señora de Luján como un peregrino más y allí los argentinos volverán a mostrarle devoción y afecto antes de proseguir su gira sudamericana hacia Perú, donde vivió y ejerció el sacerdocio durante 40 años.