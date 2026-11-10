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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 16:40

María Corina Machado dice que transición en Venezuela "avanza no siempre en línea recta"

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Miami (EE.UU.), 10 nov (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado considera que Venezuela "ya está en una transición a la democracia" que "avanza no siempre en línea recta", según dijo este martes al participar de forma virtual en un evento en Miami.

Por EFE
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Machado indicó que la "resistencia ha dado sus frutos" tras recibir el Premio Sebastián Piñera a la Libertad 2026 en el XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, una asociación de exmandatarios iberoamericanos de derecha a los que la premio Nobel de paz agradeció por sus aportes a la lucha en Venezuela.

"Ahora estamos en medio ya de una transición a la democracia, una transición que avanza no siempre en línea recta, pero sí en la dirección correcta, porque al final lo que va a prevalecer es la voluntad soberana de los venezolanos, y esa voluntad es indeclinable", manifestó ante el Miami-Dade College (MDC).

La líder venezolana, quien volvió a su país el pasado 25 de octubre, después de casi diez meses en el exterior, agregó que la "proyección" de dicha voluntad venezolana "hacia la victoria se ha hecho irreversible".

También resaltó que "Venezuela finalmente afronta con optimismo estos nuevos vientos de libertad" que se "comienzan a respirar", y que, "a pesar de todas las pérdidas, caídas y dolores", ella y sus aliados están en "la posición más sólida posible para refundar un orden de genuina libertad" en el país.

La opositora manifestó que la lucha de Venezuela, al igual que la de Cuba y Nicaragua, "convoca, por igual a todos los pueblos de Latinoamérica o de Iberoamérica".

Por ello, invitó a líderes de otras nacionalidades a unirse "cada vez más en esta etapa decisiva y apasionante" de "la resistencia cívica" de los venezolanos.

"Allí donde algunos ven o quieren ver fragmentación, nosotros tenemos que defender la unión. Frente a quienes persiguen la idea de los Estados plurinacionales, defendamos nosotros la idea de una nación pluriestatal, y donde algunos buscan una coartada para delinquir, nosotros hemos de sentar las bases de un orden de libertad y prosperidad para todos", manifestó.

Sus declaraciones se producen después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declarara que Venezuela tendrá elecciones "idealmente" en 2027 en una entrevista con The New York Times la semana pasada.

La Administración de Donald Trump impulsa las negociaciones para una transición en Venezuela tras haber capturado en Caracas en enero pasado a Nicolás Maduro y haber restablecido relaciones con el nuevo Gobierno chavista encabezado por Delcy Rodríguez, con el que cerró un controvertido acuerdo petrolero.

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