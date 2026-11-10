Marruecos acusa a Argelia de presionar contra el plan de EEUU para renovar la Minurso

Hilale cuestionó el papel de Argelia como observadora del conflicto y la acusó de amenazar con abandonar el proceso político si el Consejo de Seguridad respaldaba la propuesta estadounidense.

"Un observador no amenaza a los Estados miembros del Consejo de Seguridad con retirarse del proceso político si votan a favor del proyecto de resolución estadounidense", declaró en una sesión de la Asamblea General sobre el veto de Rusia a la propuesta de EE.UU. para renovar la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso).

Washington vetó también la propuesta de Moscú.

El texto de EE.UU., que contó con la abstención de China, Pakistán y Somalia y once votos a favor, planteaba modificar su denominación para eliminar la referencia al referéndum

El texto situaba el plan de autonomía marroquí como la única base para negociar una solución al conflicto. Rusia lo vetó al considerar que se apartaba del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

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Moscú presentó una propuesta alternativa para prorrogar un año la misión sin modificar su mandato, que recibió únicamente tres votos favorables y fue vetada por Estados Unidos.

"Un veto puede poner fin a un mandato, pero no cambiará ni la historia ni la soberanía de Marruecos sobre su Sáhara", afirmó el embajador marroquí.

Hilale aseguró que el veto es "consecuencia" del bloqueo político, del que responsabilizó a Argelia: "Argelia no observa esta disputa. La orquesta"

El embajador vinculó además la posición del Frente Polisario con el respaldo que recibe de Argel, al que atribuyó el suministro de armas, recursos financieros y apoyo diplomático.

"Cuando el Polisario dice que no, es a Argel a quien escuchamos", sostuvo.