Más de 100 magistradas de Iberoamérica debatirán en Ecuador sobre justicia y género

El XXII Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica se celebrará en la Corte Provincial de Justicia de la provincia del Azuay bajo el lema: 'La independencia judicial y los derechos humanos de las mujeres desde la interseccionalidad'.

Durante las jornadas se abordarán los desafíos que enfrentan los problemas judiciales ante las relaciones desiguales de poder, los estereotipos y sesgos de género, así como las amenazas internas y externas que pueden afectar a la independencia de los jueces y al Estado de derecho.

El encuentro también permitirá intercambiar experiencias, investigaciones y buenas prácticas para fortalecer una justicia independiente e imparcial, que incorpore la perspectiva de género y garantice los derechos de las mujeres y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La cita está organizada por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, la Asociación de Mujeres Juezas de Ecuador (Amuje) y la Fundación Justicia y Género.

Al finalizar las jornadas está prevista la firma de una declaración sobre independencia judicial con perspectiva de género, que recogerá las principales conclusiones y compromisos alcanzados por las participantes para promover una justicia más equitativa e inclusiva en la región.

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En octubre pasado, la Alianza Feminista para el Monitoreo de Femi(ni)cidios, integrada por una docena de organizaciones del país andino, informó de que Ecuador registró 323 feminicidios entre el 1 de enero y el 24 de septiembre de 2026, lo que significa que una mujer o niña fue asesinada cada 19 horas.

Del total, 243 casos están vinculados a sistemas criminales, es decir, que ocurren en el contexto de la disputa entre grupos de crimen organizado, una guerra que también ha disparado las cifras de homicidios de manera general.

Otros 67 feminicidios fueron calificados como íntimos y trece fueron transfemicidios. Además, 26 víctimas eran menores de 18 años.